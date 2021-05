“En estos proyectos nos estamos poniendo los calzoncillos encima del pantalón”

Expresó el presidente de la comisión de fiscalización del consejo regional, José Trujillo Paira.

En torno a los proyectos agrícolas y ganaderos del gobierno regional.



Lo dijo en la última sesión de consejo regional a la que no asistió la Ing. Dora Mendoza, gerente de desarrollo económico del gobierno regional. Ya que los empresarios vendrían juntando el ganado en Tarapoto para luego entregarlo, pese a que aún no les cancelan ni un sol.

Recordando el tema el gorel adquirió 7 sementales a 147 mil soles (21 mil cada uno). Así como 1,500 vaquillonas a 8,100 soles cada una. El beneficiado fue el “Consorcio Marcial Leveau Saavedra”, cuya dirección es Jr. Primero de Mayo- 740-distrito de Morales en San Martín, granja ganadera “La Florida”.

Y la empresa “Invemed Global Perú Sac”, dedicada a las actividades ganaderas. El gerente es Walter Hugo Orihuela Porras, con dirección en Jr. Río Tumbes 367 Urb. Las Moras-Lima-San Luis, siendo el representante del consorcio para poder cobrar: Walter Hugo Orihuela.

Como ahora algunos consejeros andan en “modo” fiscalizador, empezando por el consejero delegado Javier Villacorta, aunque después se le ha visto al lado del gobernador entregando el cheque simbólico para los créditos agrícolas; Villacorta cuestionó duramente el tema ganadero y agrícola.

“Estamos con serias dudas sobre el tema que es de importancia regional y es que el gobierno regional está invirtiendo presupuesto de todos los loretanos que son cerca de 20 millones. Entonces todo esto debe ser aclarado, si han puesto penalidades por el retraso o no. Creo que es importante nuevamente citar a las funcionarias responsables para un careo entre las dos (Dora Mendoza y Diomar Rojas) y eso debe darse en una sesión extraordinaria” habló Villacorta.

Mientras que el consejero José Trujillo, mencionó muy en serio: “En esta cadena del proyecto, nos estamos poniendo el calzoncillo encima del pantalón. No puede ser que primero estén adquiriendo el ganado cuando no hay un establo donde llevarlo, donde alimentarlo.

Para ese proyecto han contratado a 45 personas que ganan su sueldo todos los meses. Acá en Iquitos hay 3 laborando, en Yurimaguas no hay ni 7 personas “trabajando”. Seguro el resto estará en el campo, pero cómo si aún no está el ganado.

La gerencia de desarrollo económico está trabajando pésimo y ahí en esa gerencia por donde se toque salta pus en todos los proyectos. Se invita a la responsable y ni siquiera viene al pleno del consejo a dar la cara. No sé si tiene capacidad esa ingeniera para dirigir esa gerencia, acá estamos saliendo con más preguntas que respuestas.

Se tiene que revisar el contrato y a los animales a ver si cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas. Acá también hay responsabilidad del administrador porque él ha firmado el contrato y no ejecutan penalidades. Entonces si no están cumpliendo que se rescinda el contrato, acá están perjudicando al Estado.

Esa gerencia de desarrollo está manejando como 30 millones de soles, entonces necesitamos que la gerente nos explique cómo están caminando los proyectos en estos momentos donde vemos que hay retrasos grandes” habló Trujillo.

Diomar Rojas Pisco, jefa de la oficina ejecutiva de logística del gobierno regional de Loreto, sí asistió a la sesión y explicó lo que le correspondía, al final terminó diciendo que todo estaba en la cancha de la gerente de desarrollo económico y que ella era quien debía explicar.

“El proyecto de mejoramiento y servicios de apoyo a la cadena productiva y doble propósito cuenta con tres presupuestos. Uno la adquisición de 7 sementales por 147 mil soles, a 21 mil soles cada uno. Luego la adquisición de 1,500 vaquillonas por 12 millones 150 mil soles (cada una a 8,100 soles). Y el programa en sí que cuesta 4 millones 680 mil ya que el proyecto abarca 4 distritos de Alto Amazonas” habló Diomar.

El consejero Trujillo, le dijo que habían estado en Yurimaguas hablando con un zootenista y que éste dijo que el ganado que habían pedido era de 2 años de antigüedad y los que estaban llevando eran de 7 u 8 años. “Incluso a algunos se le están cayendo las muelas (chimuelos), no son de acuerdo a las características solicitadas en el expediente. Además, de no contar con partida registral de Senasa” dio a conocer.

“Mire el área de logística actúa en función a un requerimiento del área usuaria (desarrollo económico), que solicitó la adquisición de sementales. Llegó el requerimiento adjuntando las características técnicas del bien a contratar. Nosotros hacemos el estudio de mercado en bases a las características que la gerencia solicita, raza, cantidad etc. luego se convoca al procedimiento” expresó Diomar.

Luego le pidieron que informe si es que el plazo de la entrega de ganado ya se había vencido. A lo que ella respondió que sí y en exceso. “Lo que puedo decirles es que el contrato se firmó el 14 de enero de 2021 para en 30 días cumplir, no lo han hecho y han pedido ampliación. No se ha pagado aún ya que han sobrepasado los plazos de entrega (4 meses).

La empresa ha solicitado ampliación de plazo por 30 días más. Han justificado, pero el área de logística no lo ha tomado porque no ha sido sustentado de acuerdo a Ley. Nosotros no podemos dar conformidad porque no nos corresponde sino a la gerencia de desarrollo económico que es el área usuaria.

El área usuaria –desarrollo económico- es quien debe hacer llegar un documento donde se diga si va a rescindir el contrato o cobramos la penalidad de incumplimiento. Si esa área (desarrollo económico) no envía ese documento, no se puede tomar acción al respecto” habló claro la gerente de logística. (LMHL).