En enero nuevamente centro oncológico se quedaría sin médico especialista

Él viene desde Arequipa y percibe un sueldo cercano a los 6 mil soles.

Dr. Wilbert Mamani

El Dr. Wilbert Mamani, es un médico especialista en oncología que llegó a suplir un poco la sentida ausencia de la doctora Mercedes, quien venía impulsando mejoras en el centro y que al final fue retirada por la gestión del gobernador actual debido a que ella daba a conocer la realidad crítica de ese centro que solo cuenta con un presupuesto de 210 mil soles al año.

Wilbert Mamani, aguantó toda la pandemia en Iquitos, lejos de su familia que está en Arequipa. Lo soportó todo y no solo eso, hizo operaciones a pacientes que prácticamente estaban pudriéndose en vida (con las disculpas del caso por la crudeza del término), los mejoró.

Sin embargo, ¿cuánto cobra por su servicio? No llega ni a 6 mil soles, es decir lo que viene ganando un médico recién titulado o concluyendo su SERUM. Cuando él ya es un médico con trayectoria significativa, con experiencia larga en atención y operaciones a pacientes oncológicos.

Se ha conocido que Mamani, a fines de este año ya estaría renunciando y yendo al lado de su familia en Arequipa. El costo de vida en Iquitos para los que no viven acá, resulta muy alto. Los pasajes igualmente.

Sin embargo, se ha conocido que el gerente de desarrollo social del gobierno regional, Oscar Llapapasca, viene haciendo gestiones para que el profesional no abandone el centro Rosa Mística y así mitigar el tremendo problema que empezaría el primer mes del año 2021, al no contar con el médico especialista.

Ojalá y contemple lo vital de contar con un profesional de valía en ese centro al que asisten pacientes con cáncer.