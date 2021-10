Expresa firmemente el Abogado Luis Bardales Ortiz, quien postula a la decanatura del Colegio de Abogados.

Como vicedecana lleva a la Abogada Cecilia Ruiz Fernández y todo un equipo de profesionales que desea humanizar el mencionado Colegio.



La noticia de la postulación al cargo de Decano del Colegio de Abogados del profesional Luis Bardales Ortiz y Cecilia Ruiz Fernández, quien tuvo la valentía de denunciar presunta negligencia médica en el triste cuadro de salud por el que tuvo que pasar su esposo Felipe Sánchez; está generando en los hombres y mujeres de leyes una expectativa muy grande. Ayer se conversó con Bardales Ortiz.

“Lo que queremos es humanizar el Colegio de Abogados. Lamentablemente el Colegio estaba como recaudador de ingresos a través del pago de cuotas y papeletas de alimentación. A tal punto que en tiempo de pandemia covid condicionaban la ayuda para los abogados a los que estaban al día en sus pagos. Esto sin importar la vida y salud de los colegas, de sus esposas, esposos, hijos, padre, madre de los abogados.

La muerte seguida de 6 abogados fue algo impactante. Fue algo por lo que me decidí a postular y poder cambiar el rostro del Colegio de Abogados, humanizarlo, acercarlo al servicio del colega. En la pandemia tuvimos muchas discusiones respecto a la atención para los colegas. Se condiciona estar al día en sus cuotas. Se logró después de luchas, que sean atendidos estando o no al día en sus cuotas. Con deuda o sin ella.

La vida y la salud no debe estar condicionada a nada. Aun no estando en el Colegio de Abogados, también se les debe atender. Hay que ayudarlos porque son nuestra familia profesional. El Colegio no pudo dar la espalda a los colegas en esos momentos tan terribles” dice Bardales Ortiz.

¿Cuál es la principal propuesta de su equipo?

-Reitero, humanizar el Colegio de Abogados. Hacer que en las elecciones participen todos los abogados, estén o no estén al día en sus cuotas. Esto para que la decanatura sea representativa y no solo elijan los que están al día, que es un porcentaje bajo. Que el decanato represente a la gran mayoría de abogados de Loreto.

Vamos a propiciar capacitaciones de actualización para todos los colegas en lo que respecta al Derecho y la doctrina. Mejorar a través de conferencias permanentes. Sobre todo, acercar el Colegio de Abogados al pueblo loretano. No ser indiferente a los quehaceres de la sociedad y los problemas de esta región. Hacer sentir la voz del Colegio profesional, su presencia.

Enfocarnos en temas de ayuda y apoyo sostenido a las mujeres, a los niños, poblaciones vulnerables. Las defensorías gratuitas ya no se abastecen. A través de consultorios de abogados, que impulsarían por medio de convenios con la UNAP a fin de contar con alumnos del último ciclo; queremos la participación de aquellos que están deseosos de ejercer el Derecho. Hacer esa proyección, claro que guiados por abogados que conocen el tema de violencia familiar.