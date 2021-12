Para dejar pasar a personas transportando combustible zona de extracción de minería ilegal

Motonabe fluvial “El Aguajito” estaría cometiendo delito de peligro común y exposición al peligro de personas al transportar combustible junto a pasajeros

De acuerdo a la información recopilada existirían más de 40 dragas artesanales que se encuentran posesionadas en la zona del Alto Nanay, cerca de las comunidades de Hungurahual y Puca Hurco, dedicadas a la extracción de minería ilegal (Oro puro) y por consiguiente las maquinarias que utilizan funcionan con combustible de petróleo.

Es por ello, en la actualidad las autoridades encargadas de hacer cumplir las normas legales vigentes, como es la Policía Nacional, el Ministerio Público – Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Iquitos, contando con el apoyo del personal de la Marina de Guerra del Perú (Guardacostas) se han reportado diversas intervenciones, donde se logró la incautación de varios cilindros de combustible y maquinarias, así como la destrucción de algunas dragas artesanales.

Luego de esas positivas acciones, por estrategia se creó un puesto de control militar (MGP) en el mismo puesto de control “Yarana” del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), donde todas las embarcaciones que cubren la ruta Iquitos – Santa Clara y Alto Nanay, tienen que acoderar para el respectivo control y revisión de las cargas que transportan los pasajeros.

En ese trajín, se tuvo la información que malos miembros de la Marina de Guerra, estarían cometiendo abuso de autoridad al tratar, aparentemente, de manera inhumana a los pasajeros, les harían ingresar a sus instalaciones y les estarían tratando como delincuentes, incluso les estarían prohibiendo que graben o tomen fotos.

“Si nos encuentran algunos cilindros con combustibles nos amenazan con incautarlos, ahí aprovechan para solicitar una coima (Cupo) y una vez recibido el dinero nos dejan pasar”, contó una persona que no quiso identificarse.

Cabe señalar, que entre las víctimas se encuentran autoridades políticas y moradores quienes por obvias razones nos pidieron no revelar sus respectivos nombres.

Trascendió además, que en la embarcación “El Aguajito” a las cero horas del día 13, se transportó entre los pasajeros, 09 cilindros con combustible que sería para la municipalidad del distrito, al respecto, también se llegó a tener conocimiento que la fiscalía especializada en materia ambiental viene investigando a un funcionario de dicha municipalidad, ya que en un audio se le escucharía haciendo arreglos para expedir autorización de transporte de combustible como si se tratara para el mencionado municipio, cuando en realidad, sería para lograr transportar combustible hacia la zona donde se encuentran las dragas para la extracción de minería ilegal.

De acuerdo a los registros de la Sunat, la embarcación “El Aguajito”, no está autorizada para realizar transporte fluvial, solo cuenta con autorización para prestar servicios de transporte terrestre, de igual modo, la autoridad portuaria y capitanía de puertos indicaron que la citada embarcación no cuenta con orden de zarpe, por lo tanto, la mencionada embarcación estaría en falta administrativa e incurriendo en la presunta comisión de los delitos de peligro común y exposición al peligro de personas al transportar combustible entre los pasajeros. (C. Ampuero)