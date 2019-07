Expresó el gobernador de Loreto Elisbán Ochoa.

Despilfarro de dinero en una “pileta” ya ha rebasado todo soporte.

Ayer en la mañana se desarrolló una audiencia pública sobre vivienda, construcción y saneamiento; un tema vital en Loreto; sin embargo, pocos medios de comunicación se enteraron de la actividad. Incluso, algunos decanos de colegios profesionales señalaban que no los habían invitado tratándose de un tema central para el desarrollo de esta región. Estaban en el programa, pero nadie les invitó.

En la mesa principal estuvo inaugurando el evento el gobernador Elisbán Ochoa. A su lado el presidente de la comisión de vivienda del congreso Edgar Ochoa Pezo, el director ejecutivo de OTASS Óscar Pastor Paredes, el jefe regional de Cofopri César Figueredo Muñoz, la gerente de desarrollo social Leonor Espinoza Jara y el director regional de vivienda Fernando Fernández Chong.

Al concluir su participación en la audiencia, se le pudo abordar para que responda sobre la crisis ya insoportable del hospital regional, donde se dilapidan miles de soles en obras superfluas. Afirmó que sí habrá cambios. La interrogante es: ¿cuándo?

“Estamos evaluando las propuestas que nos ha hecho llegar el director regional de salud para tomar la decisión. Unas serán tomadas y otras no, como por ejemplo en el Datem del Marañón. En el hospital regional que está con cierto cuestionamiento, sí. En el hospital Iquitos más bien habría que felicitar que trabajan con muchas limitaciones en infraestructura. En el Hospital regional sí habrá cambios”, remarcó Ochoa Sosa.

Luego se le consultó sobre la ausencia de los alcaldes en la audiencia pública de vivienda y saneamiento. “Definitivamente es una buena oportunidad, sería el momento adecuado para hacerle llegar nuestras molestias por la falta de inversión y ver cómo solucionamos el tema del agua y desagüe. Pero debo entender que los alcaldes están en toda ceremonia como son recontra patriotas, están desfilando en estos momentos”, dijo.

¿Y ya se ha cuantificado cuánto costaría el mejoramiento del alcantarillado y el servicio de agua?

-El sábado tuvimos una reunión importante en el gobierno regional para definir y darles el encargo a vivienda y saneamiento a través del gobierno nacional y OTASS, sobre una evaluación real y objetiva, viendo qué cosas sirven y qué no sirve. En base a eso plantear una alternativa de solución.

Para el alcantarillado se estima unos 250 a 300 millones de soles para ir solucionando el problema. En el tema del agua ya se está cuantificando que se necesita unos 280 a 300 millones de soles para dar una solución integral al problema del agua potable. Pensando en una duración del servicio de unos 30 años.