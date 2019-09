“En el hospital regional se ha generado un desequilibrio, han entrado más administrativos que asistenciales”

Expresó la Dra. Mercy Panduro, actual presidenta del Cuerpo Médico del mencionado nosocomio.

También opinó sobre el ingreso del Dr. Harold Cervantes Bastidas, como nuevo director del hospital regional.

Todo el gremio médico de ese hospital se enteró del ingreso del nuevo director un día antes, se los dio a conocer el director de salud Dr. Percy Minaya. Mercy Panduro, resaltó que Cervantes es un médico antiguo en la región y conocido por su trabajo y su trayectoria en la parte administrativa.

“Queremos recordar que es el tercer director que está poniendo el gobernador en el hospital y esperamos que no solo se cambie de personas, sino que se le dé el apoyo que necesita este hospital. El director saliente (Galo Gastelú) tenía una forma de trabajo solitaria y autoritaria. Nunca hubo un trabajo de equipo con el personal asistencial. Si hubo o no irregularidades, lo dirán los que hacen auditorías”, opinó.

¿Ustedes pondrán al sub director de este hospital?

-Se está evaluando presentar una terna. Hemos tenido una reunión con el Cuerpo Médico, pensamos que hay una buena historia que respalda al doctor Harold, pero el hospital sería nuevo para él. Para su capacidad de gestión entonces sería un reto.

El hospital está venido a menos, dentro de lo que es infraestructura, recursos humanos hay personal impago por 5 meses. Han salido médicos y han entrado más administrativos haciendo o generando un desequilibrio en el manejo asistencial. Un hospital netamente funciona con la parte asistencial.

Tenemos 90 médicos y necesitamos, nosotros estamos trabajando el triple y eso debe ser reconocido. Hay problemas en hemodiálisis, hay pacientes que esperan por una máquina, tengo conocimiento que ha fallecido una persona esperando máquina. Otros están en trauma shock. Faltan camas, se operan y no hay dónde colocarlos.

Este hospital necesita especialistas y sub especialistas, el nuevo director debe tener una visión a fin de implementar esos servicios que nos falta, y eso debe estar acompañados con recursos.