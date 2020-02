“En el hospital Iquitos trabajamos profesionales, no delincuentes”

Refiere Dra. María Huilca ante la colocación de cartel que exhorta a denunciar diversos delitos

Sumamente indignados se mostraron los profesionales médicos y asistenciales del Hospital Iquitos “César Garayar García”, luego que se colocará al ingreso del área de emergencia, al parecer con venía del nuevo director del nosocomio, un enorme cartel que exhorta a la población a denunciar diversos delitos como extorsión, cobro indebido, maltrato físico y psicológico, maltrato infantil, negligencia y actos de corrupción; si bien recalcan no estar en contra de esta campaña, aseguran que no es el lugar apropiado para colocar dicha imagen, pues da a entender como si se estuviese tratando de delincuentes a los trabajadores.

“Nosotros somos profesionales, los que trabajamos en este hospital somos personas atendiendo personas, el sentir de todos los profesionales asistenciales en contra de estos pasquines que han puesto los señores directores es de rechazo… nosotros no somos delincuentes, creo que se equivocó de lugar donde poner ese cartelón”, expresó al respecto la presidenta de la Federación Médica en Loreto, Dra. María Huilca.

La profesional detalla que con esta actitud el nuevo director del nosocomio solo está propiciando que las agresiones a los trabajadores de salud sean más frecuentes por parte de los pacientes.

“Es simplemente leerlo para darse cuenta que nos está tratando de delincuentes, ¿quién maltrata a un niño, sino es un delincuente? ¿quién hace extorsión, sino es un delincuente? ¿quién es un corrupto, sino es un delincuente? y nosotros ni manejamos dinero, ni manejamos pacientes, nosotros atendemos pacientes, entonces, tamaña agresión no puede pasar desapercibida”, agregó la Dra. Huilca.

Asimismo, la presidenta de la Federación Médica también refirió que ya se le exhortó al director del hospital retirar esos carteles en reiteradas oportunidades, y pese a ello, aún no se ha hecho algo al respecto. (R. Graicht)