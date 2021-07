En el Día del Interno hicieron esperar horas bajo intenso sol a sus familiares

En el penal de varones de Iquitos, ahora nuevamente dirigido por Delcia Zapata Roque.



La directora va y viene. Y en el camino se detiene más en el penal de varones. Hace un tiempo salió de ese establecimiento para pasar a la dirección del penal de mujeres, saliendo de ese cargo la directora que llevaba en buen viento a las internas.

Después de unos meses Delcia Zapata Roque, volvió al penal de varones. Al parecer por conocer ya el manejo interno del mencionado penal. Una psicóloga dirige actualmente el establecimiento penal de mujeres.

Ayer no hubo ninguna actividad al interior de los penales por el Día de la Resocialización, como también se le llama al día del interno penitenciario. Y como no había nada de eso, los familiares aprovecharon en ir a visitarlos, a llevarles un aire de ánimo y fortaleza frente a la difícil situación por la que atraviesan. Los internos también esperaban ansiosos el encuentro. Aunque sea por pocos minutos.

Sin embargo; ayer 16 de julio, día de la resocialización (o sea, día de los internos) se desarrolló la vacunación contra la covid para el personal del INPE. Que no son muchos. Más a las humildes familias, pobres por donde se les mire, menos de espíritu y esperanzas en que pronto estarían con sus seres queridos, los dejaron esperando afuera del penal varias horas bajo un sol ardiente y calor de muchos grados. Incluso había niños.

Sin duda una falta de consideración y de sintonía con los seres que de por sí les pesa el alma ante los diversos problemas que afrontan. Al interior del penal existe un ambiente sumamente amplio donde ellos pudieron encontrarse y los integrantes del INPE (que son pocos) bien pudieron ir al tópico que está en otro sector.

Lamentable realidad en un día especial. Donde los internos debieron recibir siquiera como un regalo de su día, más temprano a los seres que aman.

(LMHL).