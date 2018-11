Así lo dio a conocer la responsable del centro residencial del adulto mayor.

Maloca que se ha venido levantando con parte del dinero recaudado en una cena de gala que impulsaron los trabajadores del centro residencial “San Francisco de Asís”. Sin embargo, han venido sonando algunos comentarios negativos en contra del gasto del recurso económico, así como del gasto hecho en el muro y puertas del asilo.

Por lo que se acudió a entrevistar a la directora Lic. Nelva Reátegui. “Se ha venido coordinando con la alta dirección para que en el mes de diciembre se esté inaugurando la maloca al interior del centro, donde los albergados e invitados, puedan pasar momentos importantes.

En cuanto al manejo de la parte económica, eso lo hace la oficina principal de administración. Nosotros no manejamos nada de dinero acá”, señaló.

¿Se habla que habría sobrevaloración en algunos gastos, como las puertas del muro que habrían costado 14 mil soles?

-Yo no podría hablar de eso porque no conozco los montos que puedan implicar ese tipo de gastos. Nosotros generamos la necesidad, es allá (Beneficencia Pública) donde hacen la evaluación y ven si procede o no procede, si está bien o no el costo. Eso no vemos nosotros.

Además, se sobreentiende que todos los trabajos que se hacen acá, en el colegio, en el cementerio general; son vigilados por ellos y por OCI que sí existe en la institución. Cada gerencia genera su necesidad, si hay presupuesto lo ejecutan, sino no. Existen varios procedimientos de por medio.