Publicidad

Mencionó el fiscal especializado en materia ambiental Carlos Castro Quintanilla.



Se le consultó en torno a las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio Ricardo Boria Jesson, quien dijo hace poco que la cuenca del Marañón estaba infestada de dragas que sacaban el oro de manera ilegal.

“Se han realizado operativos, pero es una zona de difícil acceso. Se ha actuado de manera inopinada, pero también es verdad que aún no se han realizado actos de investigación que nos podrían ayudar a tener una mayor precisión de los lugares específicos mediante coordinadas en las que podamos encontrar y ver qué comunidades estarían apoyando la actividad ilícita.

Aún no identificamos cuáles son los puntos en los que las autoridades podamos concentrarnos. Hay que focalizar los lugares y ver actos de investigación a fin de promover consecutivamente operativos que ayuden a determinar quiénes son los sujetos y así destruir esos artefactos” respondió Castro.

¿No cuentan con un equipo de inteligencia, de avanzada que luego les informe?

-Se han realizado sobrevuelos en dicha zona para determinar dónde están. Pero hay que recordar que Datem del Marañón no solo tiene minería aluvial, también cuenta con minería ejecutada a través de socavones que es más peligrosa porque se esconden en la tierra, mediante minas. Entierran los motores de succión y desde ahí lo hacen. En la minería aluvial se ven las dragas y se actúa.

Los ríos donde ejecutan la actividad ilícita son el Putumayo, Datem del Marañón, Napo y Nanay. En el Nanay los que se hacen llamar mineros, han cambiado de estrategia. Están realizando el transporte de combustible (petróleo para dragas) a través de varios pobladores. Les ayudan a ingresar el insumo o artefactos para la actividad.

Cada poblador pasa entre uno o dos galones, al estilo hormiga. Se está dando en la zona de San Juan Ungurahual, Pucaurco. Son comunidades abiertamente declaradas a favor de la actividad ilícita. Ellos cambian de estrategia y nosotros también.

Ahora controlaremos el combustible mediante una ruta fiscal de acuerdo a la norma 11003. Nos estamos reuniendo con el representante del MTC y Sunat para establecer mediante resolución esta ruta fiscal y así determinar qué cantidad pasan y así prohibir el pase del exceso de combustible destinado para la minería ilegal.

Se controlará el combustible a través de la ruta fiscal, si no hay combustible las dragas no funcionan. Lo peligroso es que también empiecen a hacerlo mediante socavones. Igual estamos atentos a esa posible innovación para seguir golpeando fuerte en esa zona. Ellos cambian de estrategia constantemente.