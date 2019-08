“En cuatro días máximo estamos pagando a Locadores”

Prometió director regional de salud, quien tuvo que ir hasta el hospital para tratar de solucionar el problema.

Reunión duró casi hasta las 3 de la tarde ya que trabajadores no paraban en su justa protesta.

Respecto a que hace cuatro meses que no les pagan por los servicios brindados de manera profesional y adecuada en el hospital regional de Loreto, cuyo director sigue siendo el obstetra Galo Gastelú Arévalo.

Se esperó al director de salud Percy Minaya, hasta que concluyera la reunión con el director, el jefe de personal de Diresa, dirigentes, entre otros funcionarios de planeamiento y presupuesto de ese nosocomio. Sus respuestas.

“Vamos a retomar parte de la solución que el hospital había dado. Hay una transferencia de dinero que fue destinada al gobierno regional para que le devuelva la partida de servicios y eso permitirá que se empiece a pagar a los locadores. Es un dinero que pertenece al hospital y fue transferido al gobierno regional y ha tardado en devolver.

Además, el hospital regional en su revisión vio diferentes partidas que tenían certificación y no se han ejecutado y en función a eso se va hacer un acopio de recursos necesarios para hacer un segundo pago.

El primero de ellos será en un máximo de 4 días, de llegar a un acuerdo inmediato con el gobierno regional en media hora (ayer). El segundo pago debe tardar unos 10 días más. Lo que se pueda conseguir de dinero, sería (pago) por más de dos meses. En realidad, estamos examinando las partidas para ver cuánto de fondo realmente hay”, declaró Minaya León.

¿Y por qué se ha llegado al extremo de no pagarles por 4 meses, y si no hay para sus pagos por qué se ha venido pagando deudas a proveedores de los años 17 y 18, con el presupuesto del 2019; cuando esos montos ya pasan a devengados y han debido solicitarse ante el poder judicial?

-Eso es algo que le hemos solicitado al hospital que se nos informe, estoy seguro que parte del esfuerzo de solucionar el problema, ha sido contratar a más personal y acá lo que hay que tener es una racionalidad. Se necesita de personal en áreas críticas, cuando uno no dispone de dinero solo se convoca personal para esas áreas. Y según se nos informa han ingresado en ciertos momentos con diversos perfiles que no cumplen esas funciones, por lo que habría que resolver.

Voy a revisar el tema de pagos a proveedores que se puedan estar haciendo, así como los costos de cualquier contrato que en este momento se estén desarrollando, para que no se esté ganando demás.

¿Y aún no se conoce del cambio del director?

-Hemos hecho todas las solitudes, se ha sustentado todos los aspectos que corresponde para que se efectúe y es una decisión del gobernador regional.

¿Sigue el logístico de Diresa sin certificación?

-Eso es un error, sí está. Se puede mostrar en los expedientes que obran en mi poder y ustedes verificar que está. Hacemos cosas y todo el mundo se opone, hemos entrado a poner orden, que los precios históricamente altos se reduzcan, que todos los procesos sean ordenados, que todos tenga sus órdenes de servicios para no tener problemas.

Pero acá parece que hay un grupo de gente importante a la que no le gusta que pongamos orden, y nos ponen todo tipo de trabas. Nos denunciaron porque bailamos, porque supuestamente tenemos funcionarios con denuncias. No tiene que ver Diresa con quien nos reunimos, no tenemos ningún contrato de ningún tipo con nadie. Son suspicacias sociales. Nosotros no estamos cometiendo ningún delito.

Lo que queda claro es que nosotros estamos tomando cartas en el asunto porque el hospital no estaba solucionando. Lo segundo es que vamos hacer un trámite inmediato con el gobierno regional para que devuelvan el dinero que les corresponde. Y tercero, es que en este espacio debe haber un ordenamiento. En cuanto al cambio de director del hospital, depende del gobernador, así es.