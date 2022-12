Expresó el consejero delegado César Urquía Ramírez.

Y es que hace una semana el Dr. Christian Carey, especialista en esas enfermedades, anunció ante las nuevas autoridades del sector salud, que en Loreto había un brote de dengue que venía afectando, principalmente, a los menores de edad.

Sin embargo, el consejero regional, afirmó que en estos instantes hay una gran preocupación en su provincia por el aumento de casos de dengue, pero no solo en menores, sino en la población de diferentes edades.

“En mi provincia el dengue está que revienta a toda edad, en menores y mayores. Hay familias completas con dengue y se viene tratando de solucionar el problema, esperamos que de manera urgente quienes asumen la gestión en la gerencia de salud, tomen acciones a fin que no se sigan disparando las estadísticas de dengue.

No ha habido una estrategia adecuada, incluso se denunció que el director de esa red, había destinado el presupuesto a otras cosas, lo que felizmente se viene investigando, con la salud del pueblo no se puede jugar” habló Urquía.

De otro lado. ¿Consejero delegado cuándo será la última sesión extraordinaria del consejo regional?

-Este martes 27 de diciembre (mañana) a las 9 am. Se abordará el tema en sección pedidos; aprobar el presupuesto institucional de apertura, ingresos y gastos del pliego 2023 del gobierno regional.

A su vez, en la sección agenda; aprobar transferencia a título gratuito de donación de predio. Un terreno de 14. 60 hectáreas por el km 6 de la carretera Iquitos-Nauta, para la UNAP. Fue solicitado por la consejera Janeth Reátegui.

Declaró Urquía Ramírez. También desmintió al administrador de la Ugel/ Contamana o Ucayali, quien habría dicho que recursos de esa unidad, había servido para la campaña política de Urquía.

“Yo rechazo categóricamente esas declaraciones y de ninguna manera voy a permitir que manche mi apellido. Haré que se rectifique porque yo sí tengo pruebas de que no he recibido nada del sector educación” afirmó.