En conferencia de prensa, ayer se hizo lanzamiento de “San Juan cambia, cambia tú también”

La inauguración del moderno relleno sanitario municipal es el próximo lunes veintiuno de junio en horas de la mañana, a esta fecha importante está prevista la asistencia del ministro del Ambiente e inclusive del presidente de la república Francisco Sagasti, entre otras autoridades de la región. Ayer por la mañana, con la asistencia de la prensa local, y representantes del Ministerio del Ambiente, en el auditorio de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, se realizó la conferencia de prensa “San Juan Cambia, Cambia Tú También”, donde la gerente municipal Dora Vigo dio la bienvenida a los asistentes, para luego pasar un video sobre el relleno sanitario, donde se mostró la ubicación, capacidad, y otros. El gerente de Residuos Sólidos de la MDSJB en su exposición explicó; nuestro objetivo es mejorar la gestión integral de los residuos sólidos, la limpieza pública no solo es barrido y recolección, implica un trabajo de equipo técnico profesional y personal capacitado.

Se habla de educación ambiental, pero, lo que se pretende hacer con esta campaña, es que toda la gestión de residuos sólidos en el Distrito de San Juan Bautista, desde la generación en las casas, el almacenamiento temporal, transporte, recolección y reaprovechamiento para la disposición final en el relleno sanitario, sea la más óptima. El relleno sanitario es un proyecto que data desde el 2012 al 2015, pero que recién se convierte en realidad en la gestión del alcalde Martín Arévalo y va beneficiar a más de ciento treintiun mil personas y que va servir para recibir los residuos sólidos de otros distritos mediante convenios o contratos, la capacidad de almacenamiento es de 281,00o m3 con una inversión de dieciséis millones de soles aproximadamente, pero; como quedó paralizado las obras, esta gestión lo retomó con un presupuesto de ocho millones de soles a más que ha permitido retomar el trabajo, con una supervisión directa del Ministerio del Ambiente y la MDSJB.

La vida útil del relleno sanitario tendrá una vida útil de cinco años, pero, haciendo un trabajo de valorización, compostaje y reaprovechamiento de los residuos sólidos, además se va evitar la contaminación ambiental y mantener el distrito libre de moscas, gallinazos, roedores que afectan a la salud, previniendo la aparición de enfermedades. Por lo que se va tener el acompañamiento técnico de especialistas del Ministerio del Ambiente. El alcalde de la MDSJB dijo, el problema de los residuos sólidos no solo es de San Juan Bautista, es de toda la ciudad, pero, se hizo todos los esfuerzos para superar este problema, se consiguió tres compactadoras, se adquirió veinticuatro motofurgonetas y se va trabajar para solucionar el problema de los residuos sólidos en el distrito.

Habló también el burgomaestre sobre la difícil situación económica que están pasando las municipalidades de la región, pero que eso no nos amilanó, enfatizó Martín Arévalo. Como siempre, estamos tocando puertas a las instituciones para lograr nuestros objetivos, siempre con el apoyo del MINAM, y estamos haciendo los máximos esfuerzos que al final nos ha dado resultados, es por eso que hoy somos el distrito con un moderno relleno sanitario que va servir también para recibir los residuos sólidos de otros distritos, y el inicio de esta campaña nos permite anunciar los beneficios que dará a la población de toda la ciudad, porque estamos empecinados de mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores del distrito, explicó a la prensa local. Posteriormente se absolvieron las preguntas de la prensa local, haciendo la invitación para participar en la inauguración del relleno sanitario el próximo lunes 21 de junio.