En Belén clausuran dos hospedajes

Por incumplir medidas de salubridad

Con la finalidad de salvaguardar la seguridad y la integridad de los vecinos beleninos y por disposición del alcalde Gerson Lecca, se realizó un operativo inopinado en los diferentes hospedajes de nuestra jurisdicción.

Este operativo se desarrolló a través de la Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Comercialización, junto al Ministerio Público, Defensa Civil, Salubridad, Serenazgo de Belén y la Policía Municipal de nuestra comuna.

Esta acción se desarrolló en la calle Sánchez Cerro con calle Victoria del AH Cardozo, en la Urb. Río Mar y en Bagazán.

Las intervenciones se dieron con el objetivo de brindar cuidados a la salud de los vecinos y sobre todo verificar si es que estos establecimientos cumplen con las normas establecidas.

En total se clausuró temporalmente 2 hospedajes por no contar con la autorización de funcionamiento, por tener la licencia vencida y por no cumplir con medidas de salubridad para salvaguardar la vida de sus trabajadores, clientes y/o usuarios.

La clausura temporal se realizó en el hospedaje “Mónaco” y en el hospedaje “El Salto del Tigre”.

De esta manera se continuará realizando los operativos y la fiscalización por el bien de los vecinos beleninos. (mdb)