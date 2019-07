En Belén alumnos sembraron plantas frutales

En la Institución Educativa Sagrada Familia

A través del Programa EDUCCA

La Municipalidad Distrital de Belén a través de la Gerencia de Servicios Públicos en coordinación con la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, viene enseñando a sembrar plantones de diferentes especies de frutas de la selva, a través del programa de Educación Cultural y Ciudadanía Ambiental-EDUCCA, en las diferentes instituciones educativas del distrito.

En esta oportunidad, los alumnos del nivel secundario del colegio Sagrada Familia participaron en el sembrado de varias plantas frutales.

Esta actividad se realiza con el propósito de que no solamente sea para dar sombra y purificar el ambiente, sino que de acá a 5 años sea también para beneficio alimenticio.

Ahí los especialistas explicaron y detallaron a los alumnos lo importante que es sembrar plantas en nuestra ciudad, no solo porque nos da oxígeno, sino que son tan esenciales en nuestro planeta.

Esto es un trabajo articulado con el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de Municipalidades del Ministerio del Ambiente y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

De esta manera, la gestión del alcalde de Belén continuará incentivando la siembra de plantas de diversas especies a los niños de las instituciones educativas. (MDB)