Dio a conocer Sandro Díaz García, vicepresidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes.



Y así lo había adelantado hace unas semanas el presidente de Feconaco Teddy Hualinga García. Dijo que viajaría a la zona para en asamblea acordar la denuncia contra el que fuera por pocos días presidente de esa federación Rolando Sandi.

“Sí, es verdad. Hubo asamblea en la comunidad nativa de “San Ramón”, ahí hubo un pronunciamiento sobre la mala acción de Rolando Sandi Cariajano. Ahora nos dimos cuenta en la federación de lo que hizo y de su desesperación por estar al frente de Feconaco.

Revisamos para ver ingresos de la federación a fin de apoyar a los Apus que llegan de las comunidades a hacer sus gestiones. Nos vamos al banco a retirar siquiera unos mil soles, pero Rolando Sandi ya había retirado los 150 mil soles. Eso nos cayó como una sorpresa bien grande a nosotros.

El hizo un robo porque a él nadie de las comunidades lo había elegido. Somos 18 comunidades del bajo, medio y alto Corrientes. En la asamblea de “San Román” se acordó qué Rolando Sandi, sea denunciado penalmente” habló Sandro Díaz.

De otro lado. Indicó que acaban de grabar un video donde se ve cómo la empresa Pluspetrol que quiere irse antes del 2024; echa el petróleo en bolsas y las dejan en las quebradas.

“Nosotros como indígenas que somos, no vamos a permitir a la Pluspetrol que se vaya sin remediar la zona. Ellos tienen que dejarla como la encontraron. Es un desastre el que nos están dejando, ellos no encontraron así nuestro territorio.

El petróleo lo echan a las quebradas y de ahí nos alimentamos, las quejas de padres y madres de familia es grande. Tenemos que comer nomás de ahí, porque no hay de otra manera” remarca Díaz.

En cuanto al alcalde de Trompeteros Lorenzo Chimboraz, dijo apoyarlo porque veía que sí estaba haciendo algunas obras. “Pasa que con lo poco que tiene hace algo en las comunidades, sino que hay gente que llega a prácticamente extorsionar, a pedir dinero sin que trabajen y cuando no les dan; lo denuncian” dijo.