Empresas loretanas del Grupo Coelho primeras en recibir Certificación Antisoborno

Auditoría lo realizó la empresa internacional QA CERTIFICATION

Las empresas: Inversiones Vayra, Comercializadora Valery, así como El Rey del Oriente, también recibieron Certificación de Calidad

Acá en Iquitos ustedes están a la vanguardia de los sistemas contra la corrupción”, dijo el auditor Mejía

Por primera vez en la región Loreto, un total de tres empresas dedicadas a la distribución de alimentos recibieron la Certificación Antisoborno, en el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado por el gobierno nacional mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, el 14 de setiembre.

El contenido y estructura de esta política del Estado peruano se integra en forma coherente con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (Plan Bicentenario. El Perú hacia el 2021. El objetivo es entrar al Organismo para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) con sede en París (Francia), para lo cual se necesita demostrar que somos un país íntegro (antisobornable) y así podremos acceder a inversiones.

Todas las instituciones públicas y privadas deben estar implementando sus modelos de integridad por una exigencia del gobierno. Dentro de esta política de integridad está el tema del soborno. Establecer controles y prevenir.

En esa línea para negociar con el Estado las empresas proveedoras deben ofrecer garantías y la certificación anti soborno es una herramienta válida para los procesos de licitación pública que implica puntaje adicional al momento de la calificación.

En base a esta normativa del gobierno, las empresas del Grupo Coelho de Loreto, el reciente viernes 14 de febrero 2020, luego de una exhaustiva auditoria fueron informados que Inversiones Vayra S.A.C., Comercializadora Valery S.A.C. y El Rey del Oriente S.A.C., lograron la Certificación Antisoborno.

Las mismas también recibieron la Certificación de Calidad a su sistema de gestión basado en la norma ISO 9001 versión 2015 y la norma ISO 37001 versión 2016, requisito que entidades como Qali Warma requieren a las empresas proveedoras que se presentan a concursar para la atención con alimentos a las instituciones educativas.

Para este proceso, el Grupo Coelho contrató los servicios de CONCEPTA CONSULTING S.A.C., representada por su gerente general Ing. Carlos Flores y de QA CERTIFICATION (empresa certificadora internacional con sede en India), representada por el auditor Ing. Jhan Pierre Mejía Gonzáles.

Con presencia de los representantes del Grupo Coelho, procedieron a leer el acta indicando que dentro de la auditoría revisaron el proceso de la organización tanto operativo como a nivel de políticas y directivas internas, en lo cual tienen dos alcances uno para ISO 9001 y para ISO 37001.

Para el primero ha sido validado el proceso de almacenamiento y distribución de productos, y para el segundo su alcance es proceso de comercialización, logística, almacenamiento y distribución de productos.

Se precisó que para el desarrollo de la auditoría han revisado los requisitos de las dos normas mencionadas y han evidenciado en las tres empresas del Grupo Coelho el cumplimiento de las mismas.

Se dieron también observaciones y oportunidades de mejorar, porque el objetivo de estas auditorías no es buscar la no conformidad, sino la mejora continua de las organizaciones. No es que haya habido un incumplimiento de la norma.

El único inconveniente que podría haber dentro de una auditoría de certificación es que hubiese no conformidades mayores por los cuales no se daría la recomendación a la certificación, lo cual no ha habido en este caso. El monitoreo de cumplimiento es anual. Se terminó la lectura del acta felicitando al Grupo Coelho por este logro, a través de su gerente general Willy Coelho Prada.

El auditor Mejía, acentuó: “Hemos encontrado un sistema que inicialmente como parte de la auditoría cumple con los requisitos de la norma y segundo que se alinea a sus operaciones. Pero como todo sistema siempre hay que mejorar, nada es perfecto. Pero, acá en Iquitos ustedes están a la vanguardia de los sistemas contra la corrupción”.

(Diana López M.)