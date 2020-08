Empresarios hoteleros solicitan que Loreto sea excluida de la inmovilización total de los días domingos

Esperan que a través del GORE-Loreto el Gobierno Central tenga conocimiento de sus demandas

La retirada periodista, Nancy Alarcón, quien ahora está dedicada de lleno a su faceta como empresaria hotelera, se pronunció respecto a la decisión del Gobierno Central en dictaminar la orden de inmovilización total a nivel nacional los días domingos.

La propietaria del conocido Hotel y Restaurante “Sombrero de Paja”, indicó que dicha decisión es unilateral, pues el Gobierno Central no tuvo la más mínima intención de solicitar información a la DIRESA Loreto para conocer cuál es la real situación de la ciudad de Iquitos ante el panorama del COVID-19.

Es por ello que, los gremios de hoteles, restaurantes, lodges y artesanos se reunieron la mañana de ayer en el Gobierno Regional de Loreto, para solicitar un pronunciamiento por parte del titular de la región, Elisban Ochoa Sosa, respecto a esta medida tomada por Gobierno Central.

Alarcón señala que la molestia se debe a la falta de consideración, información y respeto hacia una convaleciente economía regional, ya que, precisa que el Dr. Carlos Calampa, Director de la DIRESA Loreto, en la reunión que sostuvieron, les expuso los indicadores del COVID-19, manifestando que las cifras se están manteniendo, y no hay incremento de pacientes. Aunque Alarcón También reconoce que el funcionario puntualizó que no se debe bajar la guardia en las campañas de recordación del uso de mascarilla, distanciamiento y lavado de manos.

“Este rubro al que pertenece nuestra empresa está queriendo reactivarse, no con el turismo nacional menos externo sino con el local. No tenemos ni un mes funcionando, luego de la inversión realizada en el plan de protocolos exigidos, pruebas rápidas al personal (cada una a 180 soles) implementación, uniformes y etc. Nos cortan un día, en el que se mueve un poquito más la economía en este rubro y que sirve para pagar planillas y servicios… Esperamos que el Gobierno Central escuche a esta parte del Perú” sostuvo Nancy Alarcón.

