Los propietarios y representantes de negocios ubicados en la cuadra 2 de la calle Putumayo alrededor de la plaza de Armas de la ciudad, manifestaron su incomodidad con la colocación de stands en la vía pública, por presentar una posible afectación a sus ingresos económicos.

La Gerencia Regional de Comercialización Exterior y Turismo de Loreto, decidió usar la vía pública para la segunda Feria Internacional de Artesanía Amazónica 2023, que se desarrollará desde hoy 16 hasta el domingo 19 de marzo en la ciudad de Iquitos.

Los empresarios aseguraron encontrarse a favor de la promoción del turismo en la región, pero pidieron que no afecte a sus negocios. “Colocan sus stands frente a la puerta de acceso a nuestros locales, lo que no permite que la gente ingrese a nuestros establecimientos”, refirió Roberto Díaz, administrador del café pizzería Franchesco.

Varios empresarios manifestaron que el año pasado, con los eventos desarrollados por el Gobierno Regional de Loreto, la obstaculización de sus negocios por la colocación de grandes estructuras provocó pérdidas económicas. “El año pasado tuve que enviar a la mitad de mi personal a descansar, por estos stands y banners que dificultaban el acceso a mi negocio”, refirió el señor Díaz.

A través de un pedido público, los empresarios expresaron al Gobierno Regional de Loreto, respectar el acceso a sus locales evitando la colocación de stands frente a la puerta de acceso a sus negocios. “Le pedimos a los encargados que no tapen las puertas de acceso”, indicaron.

Diario La Región se comunicó con el gerente regional de Turismo, Robner Rivas, para conocer si atenderán el pedido de los empresarios de la cuadra dos de la calle Putumayo, pero no obtuvimos respuesta pese a las llamadas reiterativas. Por ese motivo los empresarios refirieron que podrían tomar acciones legales en contra del GOREL, por afectación económica.

