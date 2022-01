La obra conocida como La Alameda Monumental, que recorre la calle Antonio Raimondi en el centro de Iquitos, permanece paralizada según han podido evidenciar los vecinos de la zona, quienes muestran preocupación por el impacto económico que esta situación genera en sus negocios.

Así lo afirmó al Diario La Región el señor Luis Carrillo, propietario del RestoBar La Mullaka Restobar y presidente de la Asociación de Empresarios calle Raimondi, Nauta y Pevas, quien indicó que los ingresos de los negocios de la zona han decrecido en un 70 a 80% por la significativa reducción de clientes.

Sin embargo, lo que es peor, es que los empresarios no pueden proyectarse y tomar medidas ante la emergencia porque desconocen el plazo de la obra y temen que su paralización prolongue el tiempo de espera. Ante ello, Carrillo nos indica que presentaron cartas a la Municipalidad Provincial de Maynas y al Gobierno Regional de Loreto, en ambas oportunidades, sin obtener respuesta.

Además, el empresario afirma que ni la comuna provincial ni el GOREL conversaron previamente con los dueños de los locales para diseñar juntos algún plan de contingencia, y peor aún, que ahora la inseguridad ciudadana ha aumentado por la falta de peatones e iluminación en el sector. Todo esto teniendo en cuenta que la zona es bastante concurrida por turistas.

“Hay tanta improvisación, no podemos trabajar así. La gente viene y hay un olor nauseabundo que viene del agua estancada en la obra. Le enviamos una carta al Gorel el 6 de diciembre pidiendo que nos proporcione el cronograma de trabajos para nosotros hacer la supervisión y ver si se cumple con el cronograma, pero no nos hizo caso, y a la municipalidad le pedimos seguridad, pero tampoco nos ha hecho caso. Todo está oscuro y hay fumones por todas partes”, declaró Luis Carrillo.

Finalmente, Carrillo nos comenta que tendrá que cerrar su local ante las grandes pérdidas económicas que le produjo la falta de actividad en el sector, y afirmó que la misma suerte correrán varios otros locales si las autoridades no establecen políticas concretas para el desarrollo urbanístico de la ciudad. La cual viene llevándose a cabo de manera desordenada y marginando a las necesidades de los ciudadanos. (A. Padilla)