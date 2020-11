Empresa que construye colegio “Rosa Agustina Donayre de Morey” no paga alquiler al Club de Leones

Firmó contrato por renta de local a 10 mil soles mensual.

Solo les pagaron el mes de enero, febrero y uno de garantía.

Actualmente adeudan más de 70 mil soles por lo que el Club de Leones envió Carta Notarial al Consorcio.

Tampoco han cancelado arbitrios municipales, agua, saneamiento, luz, pero se dan el lujo de hasta en el día dejar las luces prendidas.



Realmente son una vergüenza los constructores que llegan a Iquitos o Loreto a hacer obras con sus empresas que no muestran seriedad a la hora de asumir sus compromisos.

Como el GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES S.A.C. cuyo gerente general es Saúl Yangari Cartolin, que firmó contrato con el presidente del Club de Leones de Iquitos Juan Carlos Ramírez Paima, por alquiler de un año del local ubicado entre Putumayo con Almirante Wiesse, sin que luego cumplan.

Desde antes que le den la buena pro a esa empresa que ejecuta el mencionado colegio, ya se escuchaba que tenía un gravísimo problema con las “cartas fianza” que luego –dicen- arreglaron. Pese a que la obra la están haciendo bajo la modalidad de “suma alzada”, es decir a todo costo por los 33 millones 982 mil 972 soles ganados; no quieren pagar la suma irrisoria por la que alquilaron el local del club mencionado.

Por el arrendamiento, según contrato, la empresa cuestionada se comprometió a pagar la suma de 10 mil soles mensuales desde enero 2020 a enero 2021. Alquiler para aulas y oficinas mientras dure la construcción de la institución educativa; dinero que debía ser depositado todos los meses en la cuenta bancaria del Club de Leones, siendo que el Club le entregaría las facturas correspondientes por el pago.

La empresa constructora estaba obligada, según cláusulas, a pagar los primeros días de cada mes, así como pagar los arbitrios municipales, agua, desagüe, luz. No paga nada, y encima se dan el lujo de dejar las luces del club todos los días bien prendidas. La cuenta que le llegará a esa entidad será exorbitante.

El club que actuó de buena fe, solo recibió pago por enero, febrero y un mes de adelanto. Nada más. Por ello podrían empezar a ejecutar la Cláusula Vigésima sobre allanamiento futuro, donde se estipula todas las acciones que pueden impulsar si es que les dejan de cancelar más de dos meses, como viene ocurriendo. Incluso pueden empezar acciones legales en los tribunales de justicia de Loreto.

CARTA NOTARIAL AL GRUPO QUE CONSTRUYE COLEGIO ROSA AGUSTINA DONAYRE DE MOREY.

Le fue enviada al gerente general del Grupo Johesa, en el mes de septiembre 2020 a través de la Notaría Rulbí Vela Velásquez, ubicada en la Av. Javier Prado- San Borja Lima, la misma que firma el presidente del Club de Leones Iquitos.

Le piden que cumpla con el pago de 70 mil soles que falta por 7 meses de arrendamiento. Así también que haga entrega de los recibos y/o voucher de haber cancelado los servicios públicos. Cosa que al parecer hasta ahora no han hecho, pese a que dejan las luces del club prendidas hasta de día como se pudo constatar ayer.

En la carta se observa que pese a los requerimientos hechos por el club a través de la tesorera Judith Rondona Flores, tanto personal como telefónicamente; la empresa se hace la muda, ciega y sorda. No cumple con el acuerdo pactado.

Al parecer el club estaría pensando en aplicar la normativa en cuanto a qué si no pagan 2 meses, les exigirán que abandonen el local del Club de Leones. Le han dado un plazo de 5 días (en setiembre) pero hasta la fecha, siguen igual sin cancelar.

Así se portan la mayoría de empresarios que vienen de otras zonas a construir a Loreto. Al final se van y dejan obras malas y además deudas grandes perjudicando a todos lo que un día de buena fe les aceptaron sus propuestas en el marco de un trabajo. ¿Hasta cuándo?