Primero firman adenda de convenio con algunos pobladores para expedientes técnicos y luego la desconoce.

Otros pobladores respaldados por el alcalde, logran que dejen sin efecto adenda.

Próximo 20 de octubre habrá nueva reunión en la plaza de Bretaña.



Divide y vencerás. La municipalidad de Puinahua/Bretaña, se puso celosa al enterarse que en Iquitos los representantes de la empresa Petrotal (Lote 95-Requena) firmaron una adenda en el marco de un convenio para que sean los representantes de comunidades quienes decidan sobre los expedientes técnicos.

Mientras que el pasado miércoles 6 de octubre en el hotel “Victoria Regia”, los empresarios y buena parte de comuneros firmaron la adenda por más de un millón de soles para expedientes; la zona de Bretaña se empezaba a “calentar” con protestas por esa adenda.

Esperaron que retornen los representantes de Petrotal para reunirse con buena parte de la población del distrito de Puinahua. “Comunidades del pueblo sostuvieron una reunión con Ronald Egúsquiza y Luis León, jefe de logística el 8 de octubre en la plaza de armas. Las autoridades y comunidades manifestaron oposición a la adenda firmada entre Aidecobap y Petrotal.

La población señala que Aidecobap no es representante y no acepta la firma de esa adenda al convenio para los expedientes referidos al distrito de Puinahua porque no los representa. Han exigido que Petrotal deje sin efecto la adenda mencionada o en caso contrario Petrotal debe paralizar todas las operaciones de manera inmediata.

Paralizarían las operaciones hasta que Petrotal informe que ya se dejó sin efecto la adenda. Que la empresa tome decisiones de manera inmediata. El representante de la empresa luego de coordinaciones corporativas vía celular, comunicó que Petrotal, expresó que ante la posición presentada por la población de paralizar las operaciones y en protección de la salud de su personal: toma la decisión de dejar sin efecto la adenda del convenio ante Aidecobap y Petrotal suscrito el pasado 6 de octubre.

Por lo que al final las partes se comprometieron a citar para una reunión en Bretaña, donde toda la población y las autoridades del distrito de Puinahua estén presentes el miércoles 20 de octubre de 2021” informaron desde la zona.