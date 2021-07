“Empresa petrolera infunde temor para confundir a la población de Curaray y Arabela”

Declara el presidente de ORPIO Jorge Pérez Rubio.



Quien fue acusado hace un mes por un dirigente de esas poblaciones que llegó de la zona mencionando que Orpio no tenía por qué meterse en sus problemas y que no los representaba. No se pudo entrevistar a Jorge Pérez, justamente porque estaba por esa zona alejada, donde no entraba la señal telefónica.

Ayer recién se pudo dialogar con él para que aclare lo dicho por el dirigente de Arabela.

“Los pueblos indígenas y la sociedad nacional e internacional, sabe que Orpio jamás va a vulnerar los derechos colectivos y fundamentales de ningún pueblo originario. Nunca vamos a adoptar ninguna decisión que pueda cortar o agredir la dignidad y los derechos de los pueblos.

El inconveniente que tienen los hermanos de Arabela y Curaray está asociado a la presión que reciben de parte de la empresa petrolera, Perenco. Nosotros tenemos en la zona alta del Curaray y Arabella que colinda con Ecuador y el alto Napo, un producto de hace más de 15 años para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario.

Estos pueblos en aislamiento voluntario atraviesan la frontera, van a Ecuador y regresan al Perú. En Ecuador cuentan con una situación de protección, el Estado ecuatoriano les ha dado su territorio que es el parque nacional “Yazuni” y por el lado del Perú es el que falta proteger.

El Estado tiene el derecho de proteger a los pueblos en aislamiento. El ministerio de cultura está ingresando a hacer el estudio previo de reconocimiento. Nosotros como ORPIO hemos hecho un sobrevuelo, una evaluación antropológica y los informes han arrojado que hay poblaciones en aislamiento y lo que corresponde al Estado a través del ministerio de cultura, es darles protección.

El ministerio y nosotros entramos a la zona y ahí aparece el tema. La empresa petrolera se siente amenazada en cuanto a qué si se logra establecer la reserva indígena para pueblos aislados; va a ser como una especie de restricciones a la actividad petrolera debido a los fuertes impactos que puede causar a los pueblos aislados.

Sabiendo que no es malo lo que pasa, infunde en la población el temor y rechazo hacia nuestras propuestas. Nosotros hemos dicho a los hermanos que estamos en un proceso de estudio y que para la categorización aún falta mucho. No hay ninguna amenaza al territorio de ellos porque, de los aislados está totalmente lejano.

Entonces no deberían sentir temor que se les dé a los pueblos aislados porque tienen el derecho territorial que les corresponde, esto a fin de protegerlos contra las acciones ilícitas, como la madera ilegal, el narcotráfico y concesiones extractivas para petróleo que no aumente. Hay una especie de inoculación de temor de parte de la empresa petrolera hacia ellos para confundirlos” narró Pérez.