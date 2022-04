Remarca el consejero regional Francisco López.

Consultoría de obra para la supervisión tiene un costo de 4´349,163 soles.



La Buena Pro fue entregada al Consorcio Supervisor CPOL, integrado por: Córdova Rojas José Filomeno, con Ruc 10084453159. Y por Polonio Ramos Christian Roldán, con Ruc 10401312400. Fueron contratados en el marco de la obra: Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la Prolongación Navarro Cáuper, Villa San Juan”.

José Filomeno Córdova Rojas, es quien a través de declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación del IGV, envía documento a los miembros del comité de selección responsables del concurso público 003-2021-GRL-OPIPP-CS. Donde declara bajo juramento que goza del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.

Lo que no sería del todo real. Dice que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicado en la Amazonía. Si bien es cierto en consulta Ruc, el nombre de José Filomeno, sale con identificación Maynas, al interior de los datos, no aparece domicilio fiscal en Maynas. Más bien aparecen sucursales en Huánuco y San Martín de Porres.

Igual apunta en su DJ que la empresa NO presta servicios fuera de la Amazonía. Hecho irreal porque sí lo hace. Por lo tanto, según el seguimiento documentario del consejero regional Francisco López Robles; el mencionado se acogió indebidamente a la exoneración del IGV. Agregando que actualmente está trabajando en la Sierra de Trujillo. “Ha hecho una declaración jurada falsa” dice López.

Agregando que en el Anexo N° 7 sobre declaración jurada de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV suscrita por el consorciado José Filomeno Córdova Rojas, integrante del Consorcio Adjudicatario, contiene información no concordante con la realidad.

“Da información falsa toda vez que él sí ha venido prestando servicios como consultor de obra fuera de la Amazonía, específicamente en el distrito de Chugay, Provincia de Sánchez Carrión, departamento de la Libertad desde el mes de noviembre del 2021. Lo que fácilmente se puede constatar a través del contrato de consultoría de obra número 027-2021-MPSC/SG. Para rehabilitación de camino vecinal. Con código de inversión 2514805.

Incluyendo la fecha de presentación de ofertas en que suscribió el Anexo N° 7 (25.03.22), servicio que se extenderá aproximadamente hasta el mes marzo del 2023 conforme al plazo de 480 días establecido en el Contrato de Consultoría de Obra N° 027-2021-MPSC/SG-LOG; no obstante, declaró bajo juramento que no prestaba servicios fuera de la Amazonía” apuntó López Robles.

“Ha incurrido en falta administrativa, civil y hasta penal, ya que por parte del gobierno está el principio de la presunción de veracidad. Es decir, el gobierno regional cree que los documentos bajo declaratoria, son ciertos. Pero para corroborar es fácil y no lo han hecho.

Con número de Ruc de empresa, se ha demostrado que ejecuta obras en otras ciudades, como La Libertad. No cabría que él se sujete a una declaración jurada de exoneración del IGV, por lo tanto, no le deben adjudicar esa buena pro.

Yo enviaré una carta notarial para que tomen acciones administrativas, en caso puedan ser subsanables. Si lo hacen o no, ya es corresponsabilidad de ellos” remarca López.

(Luz Marina Herrera Lama).