Emiten opinión técnica de instalaciones de Corte Superior de Loreto tras sismo de 8.0

Se verificó que ambientes pueden continuar siendo utilizados por no presentar ningún riesgo.

CENEPRED evaluó el nivel de riesgo, detallando que los daños no son a nivel de estructuras.

Tras el sismo de 8.0 grados en la escala de Richter, registrado el último fin de semana, ingenieros especialistas del Centro Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres (CENEPRED) se constituyeron, la tarde de ayer, hasta las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto para inspeccionar las condiciones en las que se encuentran las mismas, encontrando daños en la superficie de la infraestructura, los que no representan ningún riesgo, por lo que, señalaron que se puede continuar haciendo uso de dichos ambientes sin ningún inconveniente o riesgo.

Los ingenieros civiles Juan Manuel Arévalo Castelo y Juan Pablo Montalván Villacorta del CENEPRED, se reunieron con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Javier Santiago Sologuren Anchante, tras realizar una inspección de los ambientes de la Corte, donde se pudo corroborar que existen fisuras y desprendimientos de la capa de tarrajeo de las paredes, vigas y columnas, además, de las filtraciones en el cielo raso del tercer piso del pabellón antiguo por falta de techo calamina, y también la ausencia de algunas señalizaciones direccionales, además de un mayor número de extintores.

Asimismo, los ingenieros indicaron que estos daños no representan peligro mayor para los trabajadores y usuarios del Poder Judicial, por lo que indicaron que podrán continuar con sus actividades sin ningún inconveniente; no obstante, emitirán un informe con todo lo señalado, sustentando la necesidad de la pronta reparación de los mismos, a fin de evitar que estos daños leves, con el tiempo, lleguen a convertirse en problemas severos.

Por su parte, el presidente de la Corte de Loreto señaló que se estarán tomando medidas correctivas de manera inmediata para dar solución a estos inconvenientes, de igual manera, agregó que se estará informando a los trabajadores sobre ello para que no se alarmen y puedan continuar con sus labores sin temor alguno, para así, no cesar la atención a los usuarios. (Oficina de Imagen Institucional – CSJ Loreto)