Embarazada cae de una altura de 5 metros

Mujer solo sufrió lesiones leves pero se llevó un fuerte susto

Vanessa Vela Piña de 23 años de edad, salvó de una muerte segura. Según los familiares de la agraviada, el accidente se registró, mientras ella se encontraba lavando sus platos en la parte posterior de su cocina.

Eran cerca de las 9 de la mañana, cuando la gestante de 9 meses se cayó de una altura de 5 metros al interior de su vivienda, ubicada en la calle Caballero Lastre, en el sector de Moronacocha, distrito de Iquitos.

Al parecer, el tabladillo donde se encontraba, estaba en precarias condiciones, por lo que no soportó el peso y se vino abajo.

La joven gestante quedó tirada en el suelo sin poder levantarse. De esto se percataron sus familiares y los vecinos del lugar, quienes fueron de inmediato en su auxilio.

Los pobladores de esta zona llamaron a la policía y al serenazgo de Maynas para que brinden el apoyo necesario. Minutos después llegó personal de la compañía de bomberos y los paramédicos de la municipalidad de Maynas, quienes rescataron a la joven y tras darle los primeros auxilios, la llevaron hasta el Hospital Apoyo Iquitos.

En dicho nosocomio fue estabilizada por los médicos de turno, quienes le brindaron la atención respectiva y quedó en observación. Cabe resaltar que la agraviada junto a su bebé, no resultaron con daños graves, pero sí la mujer con lesiones leves.

(C. Ampuero)