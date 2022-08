Afirma que requerimiento aprobado es un “avance significativo”

Autoridad judicialcumple por segundo día una jornada de trabajo en Loreto donde se reunió con jueces de paz.



La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, sostuvo hoyque este poderdel Estado “debe responder con más trabajo y no con huelgas”, tras el acuerdo logrado recientemente con el Ejecutivo para el incremento del presupuesto de la institución para el ejercicio fiscal 2023.

“La mejor muestra del compromiso que tenemos de ser mejores y responder al visto bueno del Ejecutivoa las pretensiones del Poder Judicial, es con más trabajo y no con huelgas”, afirmó.

Así lo expresó al resaltar el compromiso del Ejecutivo para aumentar los recursos del Poder Judicial, requerimiento planteado, conforme a ley, durante lasustentacióndel presupuesto de la institución judicial para el ejercicio fiscal 2023, el pasado viernes 12 de agosto.

ESCALA REMUNERATIVA

Precisó que la mejora presupuestal permitirásincerar la remuneración de los trabajadores judiciales con respecto al tercer tramo de la escala remunerativa, crear órganos jurisdiccionales en materias de familia, laboral y penal, así como fortalecer los despachos judiciales.

También resaltó la aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas del bono extraordinario Vida Sana –con recursos del Poder Judicial— que ayudará a cubrir las necesidades esenciales de los trabajadores judiciales que perciben exiguos salarios.

Recalcó que ello coadyuvará a mejorar las condiciones laborales del trabajador/a judicial y fortalecer, asimismo, el servicio de justicia, al reducirse la carga procesal existente.

Barrios Alvarado aclaró que el requerimiento del Poder Judicial aprobado por el Ejecutivo es un “avance significativo”, el cual debe validarse “sin inconvenientes” en el Congreso a través de la Ley General del Presupuesto.

NOHAY RAZONES PARA HUELGA

En tal sentido, sostuvo que “no hay razones justificables para hacer una huelga porque el pedido se está atendiendo en el Poder Ejecutivo”.

No obstante, reconoció el apoyo a su gestión de lostrabajadores de los 63 sindicatos y cinco federaciones del Poder Judicial, que con “compromiso y esfuerzo buscan mejorar la situación de los trabajadores de la institución y del servicio de justicia”.

Estas declaraciones fueron brindadas durante el segundo día de visita que realizaa la Corte de Loreto para inspeccionar el funcionamiento del servicio de justicia en esta jurisdicción de la Amazonía.

CON JUECES DE PAZ

Asimismo, Barrios Alvarado inauguró una jornada de capacitación y se reunió con jueces de paz, a quienes reconoció y agradeció “el trabajo que ejercen voluntariamente al garantizar el valor justicia, haciéndolo una realidad en sus comunidades y logrando bienestar común”.

También participó en una sesión de trabajo con representantes de las instituciones de Loreto vinculadas a la lucha contra la violencia hacia la mujer y la trata de personas como la Fiscalía, el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.