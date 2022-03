Declaró el gerente de la empresa Petrotal Lote 95, Ing. Luis Pantoja.



No se extendió mucho hablando frente a los ministros y viceministros que llegaron con la intención que los dirigentes y las comunidades del Puinahua, decidan levantar el paro iniciado desde el 28 de febrero, paralizando la producción del hidrocarburo del único pozo que venía produciendo.

“Se debe levantar la medida de fuerza y seguir dialogando. Tenemos en estos instantes 500 trabajadores en el campamento, estamos cortos de alimentos, necesitamos que se pueda entrar y salir. Han manifestado que hay incumplimiento con la asociación Aidecobap y eso no es verdad.

Queremos beneficiar a todos sin discriminación alguna. Aparte, brindar un apoyo para todos los pobladores. Acá están los principales dirigentes, nosotros tenemos las cosas claras, hay que seguir dialogando” mencionó el gerente general.

Luego habló el gerente adjunto, aunque la grabación no era muy limpia, debido a que hablaban con mascarilla, dijo que la empresa buscaba el bien para toda la comunidad, sin excepción alguna.

“La empresa ha contratado a una Consultora que es externa para establecer el Fideicomiso, así garantizar la transparencia en el uso de los fondos. Los fondos calculados, que serán independientes a lo que se recibe del Estado. Se tiene que tener representatividad y esto de manera transparente.

Establecer esto en una mesa de diálogo donde participen todos, indígenas, mestizos para logar establecer el Fideicomiso. Que ese fondo se vea reflejado en proyectos de desarrollo, eso es lo que queremos, llevar beneficio a todos los de la zona” mencionó.

James Pérez, dirigente de Aidecobap, le recordó que no era que quieran dar beneficios, así por “buenitos”, sino que son acuerdos asumidos luego de la muerte de 3 de sus hermanos indígenas en la lucha del pasado 8 de agosto.

De otro lado, en la reunión estuvieron dos de las viudas de los tres fallecidos, contaron que la empresa les había prometido dar escolaridad para sus hijos huérfanos, pero hasta el momento nada. Pese a que las clases están a la vuelta de la esquina.