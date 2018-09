Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el recurso de apelación a la tacha interpuesta contra el candidato de Restauración Nacional.

“No habrá borrón ni cuenta nueva” expresó Ochoa, tras recibir la noticia, quien se encontraba en pleno mitin en el distrito de Mazán.

Este fin de semana el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció sobre el recurso de apelación a la tacha presentada por el ciudadano Arón Valles Pacaya, contra Elisbán Ochoa Sosa, candidato a la gobernación de la región Loreto por el partido político Restauración Nacional.

Como argumento al pedido de tacha, se dijo que Ochoa había sido elegido como candidato mediante un proceso macro regional, lo que no está contemplado en los estatutos de Restauración Nacional, y tampoco podía participar en las elecciones porque su anterior partido, Mi Loreto, también competía en los comicios regionales.

Ante ello el pasado 16 de julio, el Jurado Electoral Especial de Maynas desestimó la tacha de Arón Valles contra el candidato Elisbán Ochoa, pero al día siguiente inmediatamente Valles presentó una apelación ante el pleno del Jurado Electoral en la ciudad de Lima.

Tras varios días de incertidumbre, este último sábado en horas de la tarde se supo del pronunciamiento del órgano electoral sobre el caso, siendo declarado infundada la apelación a la tacha.

En tanto, el candidato al recibir la noticia se encontraba en la localidad de Mazán en un gran mitin con la población de esa jurisdicción.

“El poder económico y político no podrá torcer la voluntad del pueblo, tendremos un gobierno donde no haremos borrón y cuenta nueva, quiero agradecer al pueblo por la confianza, por seguir junto a Restauración Nacional y perseverar hasta el fin pese a los ataques, calumnias y diatribas que se vienen presentando en este proceso electoral. Estamos preparados para gobernar y construir una mejor región Loreto”, manifestó Ochoa.