Dirigentes de Isla Iquitos asistieron ayer en horas de la mañana a la sede de Electro Oriente en la ciudad de Iquitos, acompañados del alcalde del distrito de Belén CPC Gerson Lecca García, para sostener una reunión informativa con el Gerente de Proyectos de Electro Oriente y el equipo de profesionales que viene supervisando la ejecución de la obra “Instalación del Sistema Eléctrico Rural Isla Iquitos”.

El funcionario de Electro Oriente explicó a la autoridad edil que, existe una situación controversial con pobladores de la zona de Ganso Azúl, ubicada en el distrito de Punchana, en las inmediaciones de Av. La Marina, por donde se tiene planificado el tendido aéreo que permitirá luego realizar el cableado sub acuático y culminar satisfactoriamente esta obra de electrificación largamente anhelada por los pobladores.

Mientras se tenga pendiente esta controversia, la obra se encuentra con acta de suspensión a fin de no perjudicar las valorizaciones del proveedor, ante una circunstancia no contemplada en el expediente técnico, por lo que el alcalde de Belén se comprometió a propiciar reuniones informativas que permitan la continuidad de la obra, entre la Municipalidad de Punchana (Ganso Azúl), Electro Oriente (responsable de la obra) y la Municipalidad de Belén (jurisdicción de la obra).

“El planteamiento de la obra, requiere el sembrado de 03 postes en la zona de Ganso Azúl, para que mediante un tendido aéreo desde la Sub Estación Iquitos ubicada en Av .Freyre – Planta Eléctrica, se pueda dejar un punto de conexión para la instalación posterior del cableado sub acuático, labores que serán realizadas cuando disminuya el nivel de las aguas del río Itaya” manifestó el coordinador de Proyectos de Electro Oriente.