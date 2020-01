Electro Oriente: Trabajamos para obtener una mayor rentabilidad social

“Disminuir la brecha de peruanos que no cuentan con el servicio eléctrico en zonas rurales es el reto para este 2020”.

“Electro Oriente ha cerrado el 2019 ocupando el primer lugar en inversiones en el grupo de empresas eléctricas del Fonafe”.

“A nivel de todas las empresas del Estado, ocupamos el segundo lugar en inversiones en ejecución de obras”.

Tras estos anuncios, el presidente de directorio de Electro Oriente, Jaime O. Salomón, precisó, “estos resultados forman parte de un plan estratégico del directorio que me honro en presidir y que tuvo como principal tarea posicionar a Electro Oriente como un referente en los próximos años en el sistema eléctrico, no solo en Perú, sino en Latinoamérica, trabajando en coordinación con el Fonafe y el ministerio de Energía y Minas. Los indicadores del 2019 muestran que se mejoró en rentabilidad económica, duplicando los resultados del 2018, al igual que la rentabilidad patrimonial que creció más de 5 % en atención al usuario, siendo el déficit actual de 400,000 personas que no cuentan con energía. Disminuir la brecha en los próximos años, alineado a la política nacional de electrificación rural”.

• Equipo humano calificado.

El ingeniero Salomón destacó la importancia de los integrantes del directorio, así como del equipo de gestión que está al frente de Electro Oriente “si ponemos gente idónea en estos puestos garantizamos que se cumplan las metas planteadas. Si a ello le sumamos el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con otras autoridades garantizamos también una mejor atención para la población”.

• Aunando esfuerzos en favor de la población.

En otro momento, el también doctor en administración estratégica manifestó, “en la actualidad estamos trabajando con el alcalde provincial de Maynas en Iquitos, ellos tienen un botadero de basura que recibe cerca de 400 toneladas mensuales de basura, de las cuales un 70 % es materia orgánica que podríamos utilizar para generar energía de biomasa. La misma acción la venimos desarrollando con el gobernador de Cajamarca y el alcalde provincial de Jaén. Ya que hablamos de Jaén, es oportuno destacar que el ministerio de Energía y Minas asignó una partida importante para mejorar la subestación Nueva Jaén, lo que va a impulsar nuevos emprendimientos, además de alimentar de energía al nuevo Hospital que está por inaugurarse”.

• Destinar mejores esfuerzos para alcanzar una mayor rentabilidad social.

Agregó Salomón, “es importante analizar la rentabilidad financiera en una empresa estatal, pero no menos importante es destinar esfuerzos a fin de obtener una mayor rentabilidad social, principalmente en las zonas más alejadas del país; en las fronteras, por ejemplo, tal cual ha venido señalando el presidente Martín Vizcarra.

• Trabajando por Iquitos.

“En Loreto, Iquitos es una isla y la generación de energía está a cargo de un privado (en el pasado lo veía Electro Oriente) quemando petróleo. Este mismo sistema de generación se emplea en 14 centros poblados importantes alrededor de Loreto, siendo los más grandes: Requena, Contamana, Caballo Cocha, entre otros. Actualmente, la alta dirección y gerencias están enfocadas en hacer que esa energía sea confiable; para ello están elaborando proyectos de energía alternativa (energía solar), en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y el Fonafe”, refirió el presidente de directorio de Electro Oriente.

• Mejorar la iluminación contribuye en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“No solo se fortalecen los protocolos de seguridad ciudadana gracias al correcto uso de la energía, sino que, además, la salud, la educación y los micro emprendimientos amplían sus rangos de acción”, dijo finalmente el también catedrático en temas de emprendimientos en las principales universidades del país.