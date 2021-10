Empresa no cuida plata de clientes y trabajadores.

Tendrá que pagar a Sunat una multa aproximada a los cinco millones de soles.

Nuevo gobierno ya debería haber hecho cambios en FONAFE y en la misma empresa de energía.

Contador pide pagar multa por casi 600 mil soles, indicando que luego lo recuperarán vía poder judicial.

Mientras que tarifas siguen incrementándose de manera imparable.



La resolución de Sunat-Intendencia Regional de Loreto 125/014-0002800/Sunat emitida el 31 de mayo 2021; al parecer no les hace ni cosquillas a los miembros del directorio, funcionarios y a los altos ejecutivos de Fonafe. A través de la notificación hecha por Sunat a la empresa el 01 de junio 2021, le dan a conocer que su reclamación ha sido declarada infundada, por lo que tienen que pagar una multa de 568 mil 398 nuevos soles.

Con la determinación firme de Sunat, el Contador de EO CPC Antonio Tuesta Guerra, le comunica a su colega CPC Dorothy Trelles Quiroz, gerente de administración y finanzas, “que es conveniente para los intereses de la empresa, efectuar el pago el día de hoy (22 de junio 2021) con rebaja del 40%, por lo cual se deberá cancelar la suma de 568 mil 398 soles.

Y aún no se determina si es que Dorothy le acepta de manera normal o es cómplice en ese error o descuido grave que afecta el bolsillo de los usuarios y las utilidades de los trabajadores.

Por desconocimiento no es creíble que autorice el pago, ya que ella también es Contadora como Antonio Tuesta y debería estar bien informada en torno al tema que hace tiempo fue comunicado por Sunat para que corrijan y nadie hizo nada, dejando que los intereses crezcan exponencialmente. El gerente general Martín Enrique Salazar Rojas, también ha debido conocer el asunto pendiente.

El Contador de Electro Oriente Antonio Tuesta Guerra, informa a la administradora, que como se dijo también es Contadora; le dice qué respecto a las multas por supuestas omisiones de pagos a cuenta del impuesto a la renta, no tendrían ningún éxito de revertir la determinación de la infracción ante el Tribunal Fiscal, pero sí ante el PODER JUDICIAL, por lo que es necesario acceder, pagar con la rebaja del 40%. El punto del poder judicial, “sería un cuento”, algo sin base.

¿Y por qué multaron a la empresa?

Por pagos a cuenta del Impuesto a la Renta declaradas en los periodos de enero y febrero del año 2016. Han arrojado medio millón de soles al agua, que debió servir para mejorar el servicio eléctrico deficiente en Iquitos y el resto de provincias de Loreto.

“Con fecha 30 de noviembre de 2020 Sunat notifica con resolución de Multa 121-0020011161 y 121-002-0011162, indicando que de acuerdo a lo señalado en el numeral 1 del Art. 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el DS 133-2013-EF y normas modificatorias se ha incurrido en la infracción de NO incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones, y/o retribuciones y/o rentas, y/o patrimonio y/o actos gravados, y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que le corresponden en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las Declaraciones que influyan en la determinación de la obligación tributaria”.

¿Y dónde están los de OCI de Electro Oriente que este tipo de circunstancias no denuncian ante la Contraloría Regional o nacional? Casi medio millón de soles en una multa que ha salido “alegremente” de la empresa sin que se haya sancionado a nadie.

Y como hay tanta plata de los sufridos usuarios que pagan por un servicio deficiente, incluso contrataron a una consultora “experta” en tributación. Dijo luego del estudio bien pagado, que no procedía la pretensión de Sunat y al final; Sunat sí pudo por lo que terminó sancionando con multa de 568 mil soles y Electro Oriente, pagando.

Multa impuesta por negligencia del área Contable ya que en su momento se había detectado el “error” de sacar montos con coeficiente diferente; Sunat les dio tiempo para corregir los datos falsos colocados, pero por culpa de una “cúpula” que nadie remueve en esa empresa no se hizo nada y dejaron crecer la deuda de los meses enero y febrero 2016 a un alto nivel.

SE VIENE UNA MULTA APROXIMADA A LOS 4 MILLONES DE SOLES MÁS.

Que también terminará afectando el bolsillo de todos los usuarios a quienes suben la tarifa por el servicio sin mayores explicaciones. Así como a las utilidades de los trabajadores que laboran duro todo un año.

Igual a la figura explicada respecto a la multa de 568 mil soles aplicada por Sunat a Electro Oriente respecto al periodo de los meses enero y febrero 2016; ahora se asoma como una “espada de Damocles” una multa de más de 4 millones de nuevos soles por incluir datos falsos en la declaración jurada de renta anual 2019.

Electro Oriente declaró una cifra o datos falsos por 8 millones de nuevos soles en tributos. Ya existe el requerimiento de Sunat, por lo que en estos días le deben estar notificando a la empresa eléctrica para que cancele unos 4 millones de soles de multa.

Sunat le hace una serie de observaciones por la declaración jurada anual 2019. Requirió una serie de informaciones, entre ellas le pide a EO que sustente varios importes, varios conceptos.

Señalaron gastos que tributariamente no eran sustentables para deducir el impuesto a la renta. Como se conoce los gastos reducen la utilidad de la empresa para poder pagar los impuestos que corresponden. Pero deben ser gastos permitidos por la Ley.

Sin embargo, hay gastos sustentados que de acuerdo al Art. 37 de la Ley de Impuesto a la Renta, NO son deducibles, pero los consideraron como gastos. Lo habrían hecho por dos motivos; bajar utilidades para pagar menos impuestos o bajar utilidades para pagar menos participación de utilidades a los trabajadores.

El 28 de junio 2021 salió el resultado del requerimiento y entre otras cosas que repara la Sunat, está que los 53 millones de soles por liquidación, aparecen 53 millones en gastos que no cumplen con el principio de causalidad del Art. 37 de la Ley.

En total han sido 57 millones de nuevos soles que no debieron considerar como gastos. Redujeron la utilidad en 57 millones de soles de manera indebida y eso afecta tremendamente a los trabajadores y a la misma empresa.

Electro Oriente dijo en su declaración tener una utilidad de 10 millones de nuevos soles durante todo el año. Según EO los pagos son mayores que el tributo que se ha calculado y que al final del año, solo tenían un saldo a favor de 8 millones de nuevos soles.

La SUNAT les dice que su utilidad no fue de 10 millones de soles, sino de 27 millones de soles. Por lo que tienen que pagar unos 8 millones de soles como tributo. Producto de ello aparece la multa del 50% del tributo omitido, que viene a ser algo de 4 millones de soles (que aún no paga, pero que ya está cerca el mandato de Sunat). Junto a lo de los dos meses del año 2016 (multa ya pagada); EO desembolsará una multa cercana a los 5 millones de nuevos soles. Si se resiste, le embargan las cuentas y punto.

NUEVO GOBIERNO NACIONAL DEBE REMOVER AL DIRECTORIO, FUNCIONARIOS E INTEGRANTES DE FONAFE.

Encabeza el directorio el Ing. Humberto Montes Chávez. Directores: Milciades Zelada Díaz. Abilio Da Costa Manzur. Gonzalo Castillo Guzmán. Manuel Holguín Rojas. Martín Salazar Rojas, gerente general de EO. Dorothy Trelles Quiroz, gerente de administración y finanzas de Electro Oriente.

Bobnet Manrique García, San Martin. César Requejo Oliva, Amazonas. Jorge Farro Cumpa, operaciones. Jorge Rodríguez Rodríguez, gerente de proyectos. David Vilcapoma Bustamante, gerente comercial. Y el Economista Néstor Enrique del Castillo Bardales, quien ocupa el cargo planeamiento, gestión y regulación, cuando en su cargo debería estar un Ing. Electrónico con Maestría. Él recién, gracias a su cargo, está haciendo una.

Y lo que también se debería revisar es el cargo en Fonafe de la loretana Tania Valera, sectorista justamente de Electro Oriente, quien habría colocado su cuota de trabajadores en EO, pero que no cuentan con la trayectoria deseada para que esa empresa marche mejor, en beneficio de los pobladores.

(Luz Marina Herrera Lama).