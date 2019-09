Electro Oriente pagará casi un millón de soles en dos consultorías

Escandalosos contratos fueron firmados el último 19 de agosto 2019 y deberían ser anulados de inmediato.

Consultorías innecesarias puesto que la empresa cuenta con pool de abogados, aparte de su Órgano de Control Institucional.

Altos funcionarios tienen nexos con el ex premier César Villanueva Arévalo.

Tal como en el sector salud que muchas veces gran parte del presupuesto enviado para mejorar la existencia de los loretanos, termina siendo utilizado en construcción de piletas, arreglos de techos, adquisición de artículos innecesarios, etc.

Electro Oriente, la empresa que supuestamente debe darle un servicio sostenido y adecuado a sus miles de usuarios y a la ciudad; en vez de colocar presupuesto máximo en ese objetivo, escandalosamente convoca a servicios de asesoría legal millonarios, siendo que cuenta con un pool de abogados en esa entidad.

Y eso lo hacen desde hace tiempo porque los funcionarios colocados llegaron desde la época del ex premier César Villanueva, quienes justamente terminan ordenando las millonarias consultorías. Y valga la redundancia, justamente terminan beneficiando a quien fuera su hombre de campaña política de César Villanueva Arévalo, cuando postulaba al gobierno regional de San Martín.

Se trata de Octavio Manuel Alvarado Angulo. Igualmente, Rafael Rengifo Del Castillo, fue director de Energía y Minas en la época Villanueva. En el año 2011-2015 estuvo como director de Electro Oriente. Y vicepresidente del directorio en la época que se contrató la Línea 60 KW del Pongo de Cainarachi, que fue aprobado sin el Estudio de Impacto Ambiental, requisito indispensable en todo proyecto.

En el 2018 el hoy ex premier Villanueva Arévalo, habría ordenado que nuevamente lo reincorporen a Electro Oriente de donde ahora salen las millonarias consultorías. Por lo que se hace preciso que el actual presidente del directorio de Electro Oriente Jaime Salomón Salomón, se pronuncie al respecto.

Hasta este medio de comunicación llegó dos contratos G-75-2019 y G-76-2019 donde se plasma la contratación del servicio de (Contrato G-75): “Elaboración y ejecución de estrategias legales para lograr la inaplicabilidad del laudo arbitral del MEF-FONAVI, que incluye acciones constitucionales, apersonamiento al proceso de nulidad de laudo y otras acciones legales para el logro del objetivo”. Un pretexto de nombre rimbombante para sacar miles de soles, siendo que Electro Oriente cuenta con 8 abogados que ven esos temas, más el trabajo de OCI que constantemente hacen auditorías.

Celebrado entre Electro Oriente representada por su gerente general Ing. Martín Enrique Salazar Rojas, y la empresa “Peruvian Management Capitals Group SAC (Ruc 20542308002) con dirección en Jr. Miguel Grau 198 San Martín/Tarapoto. Representada por su representante legal OCTAVIO MANUEL ALVARADO ANGULO (jefe de campaña en la época en que Villanueva Arévalo, postulaba a la región San Martín). Domicilio del contratista Jr. Ramón Castilla 456-Tarapoto. El monto total del contrato asciende a 370 MIL soles.

CONTRATO G-76

“Servicio de asesoría legal para sinceramiento de la carga procesal laboral, civil, constitucional y contencioso administrativo de las sedes Loreto, San Martín, Amazonas y Cajamarca”, que celebra Electro Oriente y la empresa “Peruvian Management Capitals Group Sac”, representante legal Octavio Manuel Alvarado Angulo.

Monto del contrato 360 mil soles. Es decir, en solo dos contratos el ex jefe de campaña política del ex premier del Perú César Villanueva Arévalo, OCTAVIO MANUEL ALVARADO ANGULO, este último 19 de agosto se ha visto favorecido con 730 mil soles. Casi un millón de soles.

El resto de las cláusulas del contrato, son copia y pega del Contrato G.75. Resulta indescifrable todo lo que pasa en las principales empresas responsables de brindar los servicios básicos para los ciudadanos de Loreto, tanto en agua y servicio eléctrico.

Se esperan acciones inmediatas a fin que ambos contratos sean anulados, no se puede utilizar un trampolín político para llegar a lo alto y ser favorecido millonariamente a través de puros documentos, nada en concreto para que el público usuario cuente con un excelente servicio de energía las 24 horas del día.

(Luz Marina Herrera Lama).