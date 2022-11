Ing. Manuel Vásquez, coordinador de proyectos en Electro Oriente.

Los vecinos de las cuadras de la calle Raimondi donde se localiza la obra Alameda del centro histórico de Iquitos, están más que enojados por la demora en el término de la construcción de este proyecto que les perjudica en su vida cotidiana y en sus negocios unos quebrados y otros al borde de desaparecer.

El proyecto de la obra Alameda abarca los pases de los cables aéreos a subterráneos, que implica llevar tuberías y cables debajo de la vereda de los vecinos.

“Electro Oriente no ha dicho empieza, ni tampoco le ha paralizado la obra, lo que sí hemos hecho es mandar un informe porque nos enteramos que se ha iniciado la obra y en la carta les hemos dicho, mire señor usted ha empezado la obra sin el expediente aprobado, entonces cualquier responsabilidad lo asume”.

Así ha manifestado el Ing. Manuel Vásquez, coordinador de proyectos en Electro Oriente. “Si ellos avanzarían sin la supervisión de Electro Oriente no se les va recibir la obra, porque no pueden recibir algo que no han supervisado”.

Precisó que “Además no solamente es ver que funcione, sino es la prueba de los materiales que tienen que ser de buena calidad, cuando es subterráneo si hay un corto circuito es muy complicado para encontrar la falla, es una gran responsabilidad”.

El Ing. Vásquez, coordinador de proyectos de la empresa CONSERDEL que trabaja con Electro Oriente, aclaró que la ejecución de la obra no está a cargo de Electro Oriente, ello está a cargo del Gobierno Regional mediante su contratista”.

Enfatizó que el Gorel ha empezado a hacer su obra sin un expediente aprobado por parte de Electro Oriente como manda la ley, lo han mandado en plena ejecución y tiene una última observación que es la falta del permiso ambiental, no tiene la resolución de aprobación de la entidad competente.

“Este es el último permiso que les falta para que se les pueda dar la conformidad de su expediente y se manda un supervisor, para que verifique las actividades, pero, Electro Oriente no hace el trabajo”, detalló el Ing. Vásquez.

Informó también, que ha devuelto el expediente al Gorel porque enviaron sin la resolución en materia ambiental. “El proceso normal es que una entidad hace su expediente, saca todos los permisos (incluida la ambiental) y recién manda al proceso de Licitación, así manda el proceso de contratación del Estado Antes de convocar a licitación tiene que tener todos los permisos. Lastimosamente no se ha tenido y hasta ahorita no lo tiene”.

En busca de una salida porque el trámite de la resolución en algunos casos demora hasta seis meses, “entonces, se les ha dado la potestad que presenten una carta de compromiso diciendo que, si surge alguna multa por consecuencia de la ejecución de la obra, pues ellos (Gorel) tienen que asumirla”.

Finalizó diciendo que están a la espera que el gobierno regional envíe ese documento. “Esa es la salvedad que se le ha dado. Una vez que llegue a Electro Oriente esa carta, con eso ya le podríamos dar el visto bueno, que nos comuniquen el inicio de obra y que nos soliciten un supervisor y se designará un supervisor para esa obra”. (DL)