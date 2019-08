Electro Oriente invertirá más de 100 millones de Soles, beneficiando a más de dos millones de usuarios

El presidente de Directorio de Electro Oriente, empresa perteneciente al holding FONAFE, Jaime Salomón, afirmó que la empresa invertirá más de 101 millones de soles hasta abril del 2020 en diferentes proyectos de electrificación destinados a mejorar la calidad de vida de los pobladores de los cuatro departamentos a los que abastece de energía eléctrica.

El funcionario precisó que un total de 101 millones 834 mil 101. 76 soles serán invertidos en diversas obras de envergadura que se realizarán en cuatro regiones: Loreto, Amazonas, San Martín y Cajamarca (Jaén).

“Solo entre agosto de este año y abril del 2020, entregaremos obras que beneficiarán a más de dos millones de peruanos que se encuentran dentro del área de concesión de la empresa”, comentó Salomón a este medio.

Entre las obras que se ejecutarán en dicho período está la ampliación de la Sub Estación de Transmisión (SET) Iquitos, obra que considera la remodelación integral del patio de llaves, construcción de una sala de control y celdas de media tensión y que beneficiará a aproximadamente 890,000 personas.

Del mismo modo, destaca la ampliación de la SET Santa Rosa, obra que implica la construcción de una bahía de transformación y una línea con el uso de equipos de tecnología convencional, que mejorará la calidad de vida de 770,000 personas.

A la altura de las ciudades más importantes de Sudamérica, Iquitos ya cuenta con un moderno servicio de alumbrado en sus principales plazas y avenidas, gracias a la instalación de 468 luminarias con tecnología LED. La I Etapa de la instalación de estas luces comprende desde el aeropuerto coronel Francisco Secada, la avenida Abelardo Quiñones, la plaza Grau, la plaza 28 de Julio y la plaza de Armas. Este trabajo inició el pasado 08 de marzo y culminó el 21 del mismo mes.

Asimismo, unos 220,000 loretanos se verán beneficiados con los nuevos transformadores de Iquitos y Punchana y otras 338,000 personas más de los distritos de Iquitos, Belén y San Juan Bautista también se beneficiarán gracias a los nuevos equipos de bahía que permiten mejorar la operación de la línea de transmisión Iquitos – Santa Rosa.

El funcionario manifestó que, con estas mejoras, los usuarios de la zona de concesión de Electro Oriente recibirán una mayor potencia eléctrica, una energía mucho más estable y, del mismo modo, las principales ciudades de las regiones contarán con iluminación LED, entre otros beneficios.

Fuentes alternativas

Por otro lado, el presidente de Directorio de Electro Oriente sostuvo que la empresa está desarrollando proyectos para instalar plantas generadoras de energía solar en diferentes puntos de la selva peruana.

“Estamos terminando un proyecto para contar con 12 plantas independientes. Para ello, estamos mejorando toda la red utilizando energía alternativa más limpia y de menor costo”, aseveró Salomón.

El funcionario sostuvo que hay un déficit de 400,000 personas que no reciben electrificación.

“No obstante, pese a ello tenemos un coeficiente de electrificación del 87%, un nivel importante si consideramos la complejidad de nuestra área de concesión”, explicó.

Meta para este año

Afirmó que la meta para este año es lograr que el 10% (40,000 personas) de ese grupo que no cuenta con suministro eléctrico, tenga acceso a electricidad.

“Para lograrlo, se requiere de un mejoramiento de toda la cadena y una mayor eficiencia para llegar a este número de personas”, manifestó.

Geográficamente, Electro Oriente abarca el 37 % del territorio nacional y brinda el servicio eléctrico en zonas alejadas y de frontera.

En la región San Martín la empresa cuenta con 206,843 usuarios (44 % del total), seguido de Amazonas y Cajamarca con 143,089 usuarios (31%) y Loreto con 118,605 usuarios (25%) que hacen un total de 468,537 usuarios, cifra mayor en 3.2%, respecto al mismo periodo del año anterior (453,932 usuarios).

Esta cifra se ve incrementada al considerar el número de integrantes de las familias de cada uno de los usuarios de la empresa, lo que según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), son más de dos millones de usuarios beneficiados en el nororiente peruano.

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, (FONAFE) es la corporación de empresas peruanas más grande e importante del país, cuyo principal objetivo es normar y dirigir la actividad empresarial del Estado.

El dato: Siguiendo los lineamientos del presidente y del FONAFE, Electro Oriente S.A. ha logrado hasta la fecha un crecimiento importante en función a sus utilidades, siendo esta gestión la de mejores resultados, logrando superar, al mes de Julio, en 7 meses un 30% a lo obtenido en todo el año 2018. (NP)