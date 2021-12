Tras la firma de contratos



El pasado 7 de diciembre de 2021, en un evento desarrollado en la ciudad de Lima, Electro Oriente S.A., firmó cuatro contratos de suministro de energía eléctrica renovable, con empresas privadas que brindarán energía fotovoltaica durante 20 años, a tarifa regulada, a diferentes localidades de la región Loreto.

Las empresas con las cuales se firmaron los referidos contratos y las ciudades beneficiadas son:

NAUPAC GENERACIÓN RENOVABLE PERU S.A.C., empresa de propiedad de EDF Renouvelables International S.A.S, será la responsable de abastecer la ciudad de Iquitos con energía fotovoltaica y un sistema masivo de baterías. La cantidad de energía anual será como máximo de 200 GWh y como mínimo 160 GWh. Con ello, se evitará quemar al menos el 50% del petróleo industrial 6 que hoy se emplea para generar electricidad en Iquitos, lo cual supondrá evitar entregar a la atmósfera entre 2 y 3 millones de toneladas de CO2 durante la vigencia del contrato. EDF PERÚ S.A.C., la cual abastecerá la totalidad de la energía que demande la población de la localidad de Requena, asumiendo el compromiso suministrar energía fotovoltaica a fin que la producción de origen térmico (que hoy es del 100%), no sea mayor a 39.9% desde el primer año de operación, y no mayor a 10% a partir del décimo año.

AGGREKO que abastecerá con electricidad a la localidad de Nauta, bajo el mismo esquema que Requena, pero al inicio la producción de origen térmico no excederá el 43.8 % y no mayor a 10 % a partir del décimo año. Otra de las empresas que firmó contrato es NOVUM SOLAR, la cual se encargará de las localidades de Caballococha, El Estrecho y Tamshiyacu, también bajo el mismo esquema que Nauta y Requena, pero empezando con un límite térmico de 24,50%. El evento de firma de los contratos antes mencionados contó con la participación de los señores Humberto Montes y Martin Salazar, Presidente de Directorio y Gerente General de ELOR, respectivamente, así como los representantes de cada empresa. “Estamos avanzando hacia un proyecto que busca cambiar la matriz energética de la región Loreto. Para nosotros es el inicio de un proyecto que lo habíamos visto desde antes. Queremos que las ciudades de esta región amazónica que están como islas, logren su independencia teniendo una energía híbrida renovable como lo que estamos proyectando; es por ello que agradezco el liderazgo del ingeniero Montes, presidente del directorio de Electro Oriente, que apoyó en todo momento este proyecto. Igualmente agradecer a Energy Partners y a todo su equipo que nos han acompañado en todo este proceso y obviamente me satisface que en este equipo ahora tengamos a empresas como: EDF, Aggreko, Novum Solar, que están acompañándonos para lograr este objetivo de transformar la Amazonía”, destacó el Gerente General de ELOR, Martín Salazar Rojas. ELOR contribuirá a descarbonizar la Amazonía peruana

Según el Ministerio del Ambiente, en Perú las emisiones de Gases de Efecto Invernadero provenientes de la generación eléctrica representan aproximadamente el 20% del total anual de emisiones.

En el marco del Acuerdo de París y otros instrumentos internacionales similares, el Perú se comprometió a reducir el 40% de sus emisiones de CO2 para el año 2030. Los contratos que ha firmado ELOR contribuyen a avanzar en dirección a cumplir las metas que el país se ha planteado, descarbonizando un área tan sensible como es nuestra Amazonía. Al mismo tiempo, se reducen las brechas de energía y mejora, en general, la calidad del suministro eléctrico.

Iquitos y las demás localidades mencionadas son los sistemas eléctricos aislados más grandes del Perú. Sin embargo, la Amazonia alberga centenares de otras localidades que hoy no tienen suministro o que lo tienen en condiciones precarias. En ese sentido, los contratos suscritos demuestran que la participación de energías renovables e inversión es una de las fórmulas viables para cerrar las brechas de energía en las zonas rurales.