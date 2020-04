Electro Oriente hará las facturaciones sacando promedio de los últimos seis meses

El Abog. Billy Arévalo, asesor de la empresa, habla sobre el tema.

Quienes no estén de acuerdo con montos, cuando pase la cuarentena podrán hacer los reclamos.

En primer lugar, el asesor afirmó que la empresa ha garantizado que no habrá corte del fluido eléctrico a ningún usuario, ya sea común y corriente o empresario. Así también dijo que el servicio eléctrico está garantizado para los centros de salud e instituciones públicas.

Pero que vienen actuando tal como lo manda el decreto supremo 035-2020, que ha establecido que las empresas eléctricas procedan a hacer la facturación del mes de marzo sacando el promedio de los últimos 6 meses de consumo.

“Por ejemplo, un centro comercial que no haya atendido durante todo este tiempo, no va a ser su consumo igual que en los meses anteriores de 400 o 500 soles. La facturación que hará Electro Oriente, luego de la verificación de medidores y apreciar que el consumo real no ha sido de ese monto; procederá a facturar y eso se hará para todos los usuarios sin distinción.

El usuario que se vea perjudicado en estos momentos porque el promedio le ha salido elevado puesto que no ha tenido consumo, va a tener el derecho a una re-facturación. Cuando Electro Oriente haga la certificación in situ, apreciará que el consumo no ha sido ese monto sino lo mínimo de 20 o 30 soles, entonces eso se va a re-facturar, no se le cobrará los promedios que ha facturado primigeniamente”, dijo.

En ese sentido es mejor no pagar ¿y qué pasará con los que gustan pagar puntualmente?

-Pienso que el usuario no va a pagar. Y así ni siquiera corre el riesgo que le vayan a cortar el servicio. Cuando se haga la re-facturación se verificará lo real.

¿Y cuál es el sentido de hacer un doble trabajo, un gasto en personal e insumos?

-En realidad no es un doble trabajo, el personal no lo ha efectuado, recién lo hará cuando se levante la cuarentena. El sentido de la norma de facturación de promedios, es porque el Estado ha establecido que existen usuarios que si están consumiendo energía.

Por ejemplo, si trabajan para instituciones del Estado, si pueden pagar. Si en su promedio les venía entre 180 a 200 soles, es posible que en cuarentena hayan consumido un poco más. Entonces como empresa de electricidad no podemos dejar de facturar.

En cuanto a los usuarios comunes y corrientes de los domicilios. Por decir, uno consumía unos 180 soles al mes, pero se iba a trabajar. Pero ahora se mantiene más tiempo en su casa, consume más energía; esos usuarios se van a ver de cierta manera, beneficiados porque no llegará un recibo con incrementos, sino con los promedios de consumo anteriores. Ese es el espíritu de la norma. Y para las poblaciones vulnerables se les reprogramará la deuda hasta en 24 meses.

APLICACIONES PARA LOS QUE DESEAN PAGAR.