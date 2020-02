Electro Oriente: Es falso que se haya incrementado en un 200 % el costo del servicio eléctrico

Las tarifas son reguladas por OSINERGMIN, no por Electro Oriente.

Electro Oriente ha sido calificado como la primera entre todas las empresas eléctricas del FONAFE en la encuesta que mide la aprobación del usuario y el nivel de ejecución de obras, las cuales directamente son en beneficio de la población.

El gerente comercial de Electro Oriente, David Vilcapoma, resaltó que no existe incremento alguno en las tarifas del servicio eléctrico y menos, del 200 %, “lo que se está compartiendo en redes sociales es un recibo con precio subsidiado y en contraparte uno que no tiene subsidio; con el único propósito de confundir a la población”, manifestó el referido funcionario.

En las últimas horas se ha intensificado una campaña que pretende desinformar a la población, con el único propósito de desestabilizar lo que se viene trabajando con resultados a la vista de todos y que colocan a Electro Oriente como la primera entre todas las empresas eléctricas del FONAFE en la encuesta que mide la aprobación del usuario y el nivel de ejecución de obras, las cuales directamente son en beneficio de la población.

Ya no son solo las redes sociales, sino también algunas personas que comentan y hacen eco de una información que a todas luces es falsa y solo pretenden afectar la buena imagen de la empresa.

Es importante señalar que las tarifas eléctricas son reguladas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y en ningún momento se incrementó la tarifa en 200 %.