ELECTRO ORIENTE: Diversas ciudades de la región San Martín se suman a las que ya cuentan con moderno sistema de iluminación tipo Led

En el mes que se conmemora el 237° aniversario de creación de la ciudad de Tarapoto

Jaime O. Salomón, presidente del Directorio de Electro Oriente, señaló, “cumplir con lo pactado no solo ratifica la seriedad y compromiso asumida por la empresa; principalmente, remarca el camino asumido por esta gestión que es el de iluminar progreso y desarrollo de las ciudades del nororiente patrio”.

“El último fin de semana acudimos también al llamado del gobierno regional de San Martín en una acción colaborativa, a fin de inspeccionar el sistema de utilización del nuevo Hospital II – II Moyobamba, que será inaugurado este lunes por el presidente de la república Martín Vizcarra”.

“Tenemos una serie de obras cuyas fechas de entrega ya estamos coordinando con las autoridades pertinentes, obras que superan los 112 millones de soles en las 4 regiones donde tenemos concesión”

“Asimismo, tenemos una serie de proyectos en carpeta a entregar de aquí a finales de 2020 en las 4 regiones donde tenemos concesión”.

Dando cumplimiento a los compromisos asumidos en días pasados con la autoridad regional de San Martín, el presidente del Directorio de Electro Oriente, señaló, “estamos esforzándonos a fin de entregar cada vez un mejor desempeño y ello se puede apreciar al comparar lo hecho el 2018 y los logros alcanzados a fines de julio de este año”.

Señaló también el experto en administración estratégica, “podemos afirmar con absoluta satisfacción que la región San Martín ha iniciado la modernización de su sistema de iluminación. Es una tarea que nos pusimos al iniciar nuestra gestión, hace menos de 10 meses. Reemplazar las lámparas de vapor de sodio por esta moderna tecnología que contribuye también al ornato de la ciudad. Este sistema que ya se puede apreciar en la Plaza de Armas de Tarapoto, de Moyobamba, de la plaza principal del distrito de Morales, en plazo inmediato será implementado también en el emblemático parque Suchiche; los alrededores de la plaza del distrito Banda de Shilcayo y, paralelamente, en Nueva Cajamarca, Bellavista, Juanjuí, Yurimaguas y Picota”.

Agregó el ingeniero Salomón, “el reto es convertir las ciudades del nororiente del país, en ciudades modernas y sostenibles con el medio ambiente, trabajando de la mano con las autoridades regionales y locales, siempre en beneficio de la población. Hay mucho más por resaltar, como la operatividad al 100 % de las sub estaciones de Potencia Juanjuí, Nueva Cajamarca, Rioja, Tarapoto, Pongo de Caynarachi, Yurimaguas, Moyobamba y Bellavista, así como de las Centrales Hidroeléctricas GERA I y GERA II y la Mini Central Hidroeléctrica Shitariyacu, todas en San Martín”.

Finalmente, subrayó el presidente de la empresa, “quisiera remarcar que la regulación de las tarifas eléctricas en el país es establecida por Osinerming, no por Electro Oriente”.

Electro Oriente reafirma así el interés de entregar cada vez un servicio más eficaz y eficiente a sus más de 2 millones de usuarios en las 4 regiones donde lleva servicio, Amazonas, Loreto, San Martín y Jaén en Cajamarca.