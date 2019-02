Mencionó el Prof. José Manuyama, integrante del Comité de Defensa del Agua.

Quien participó en el segundo conversatorio hacia una agenda prioritaria socio ambiental de Loreto, que se desarrolló en el auditorio del Vicariato el pasado 30 de enero a las 6 pm.

“El conversatorio fue para unificar criterios en torno a cuáles son los ejes socio ambientales que debemos seguir en cuanto a que ahora existe una nueva gestión regional. Para que tengamos claro cuáles son las necesidades ambientales. Participaron investigadores reconocidos como Dennis Del Castillo, Julio Yactayo, autoridades regionales, un consejero, entre otros”, mencionó el profesor Manuyama.

¿Y cuál ha sido la posición luego de eventos convocados por ex trabajadores del Lote 192, dirigentes indígenas acusados de malas prácticas, todo por el tema petrolero?

-El petróleo es un tema socio ambiental. Es una necesidad abordarlo. Un tema espinoso y complejo porque hay pueblos que reclaman indemnización y remediación y no son atendidos, también es una política de Estado el continuar con esas actividades.

Pero nosotros como Comité de Defensa del Agua, hemos planteado el tema petrolero en cuanto a que es un asunto que debe irse reduciendo en el Perú, que se deje de hacer uso de ese combustible tan nocivo para el mundo. En vez que el Estado entre en un camino de reducción, de disminución; lo que hace es continuar, como por ejemplo con la extracción del Lote 95.

Es decir, hace todo lo contrario a lo que actualmente exige el mundo como se conoce a través de las diversas COP desarrolladas. No hace el esfuerzo de ir bajando la extracción petrolera, más bien la incentiva.

También hay minería aluvial que no podemos permitir que se siga repitiendo y así lleguemos a parecernos a la tragedia de Madre de Dios. La tala ilegal, la grave contaminación en Iquitos, ahora esta ciudad es una de las más contaminadas. Pensamos que hay que articular un colectivo social que sea consciente que esas amenazas no pueden continuar.

El gobierno regional tiene que tener presencia importante. Pensamos que sí existen alternativas frente a las actividades económicas nocivas. Es tiempo de cambiar.