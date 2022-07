Expresó Ricardo Boria Jesson, actual presidente de la Cámara de Comercio de Loreto.



Al representante del importante sector se le consultó sobre la ola de invasiones que nuevamente se están dando por el eje carretero. Invasiones cada vez más dramáticas con secuestros a los propietarios ante la vista de los policías responsables de brindar seguridad a los ciudadanos.

“Es una constante a nivel regional, nacional, no es solo un problema de Iquitos. Como Cámara de Comercio hemos hecho eventos desde el año pasado donde se ha impulsado el tema de las invasiones.

Se ha tratado de reunir a los actores principales, pero esto no puede ser liderado solo desde la parte privada, también existen leyes, normas, ordenanzas que deben cumplirse y por ello debe haber un trabajo de sinergia entre las instituciones que están participando en la gobernación de la región. Haremos otro evento sobre el tema, esta semana” habló Boria.

De otro lado, llegaron varios dirigentes del Alto Nanay a denunciar la contaminación de la importante cuenca, ¿qué opina?

-Es un tema que corresponde a la parte de Defensa de nuestro país. Las dragas están en el Nanay, en el Tigre, Pastaza, Marañón, Huallaga. Lo más cerca de las montañas, del Pongo de Manseriche hasta San Lorenzo he visto dragas que contaminan nuestros ríos.

Debemos tener mayor cobertura por parte de la Marina de Guerra, Dicapi, para lograr que estas personas no anden explotando libremente el recurso natural que tanto queremos conservar.