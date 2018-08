Expresó Ramón Ruiz, secretario general de la CGTP.

El conocido dirigente también dijo que le preocupa el destino del FPL, que es la única herramienta y palanca clave para defender los intereses de Loreto.

“Hay una preocupación de nuestra parte ya que se ha constituido la comisión organizadora para el VIII Congreso que encabeza el profesor Jim Jones Dávila. Él convocó a una primera asamblea y no se cumplió, luego a otra y tampoco tuvo éxito. La gente no quiere participar y así no se visualiza nada en concreto.

Pienso que los organizadores y los nuevos integrantes deberían estar alejados de cualquier tipo de función política partidaria, el Sutep quiere seguir encabezando como parte de Patria Roja el FPL. También pienso que falta mayor compromiso de los colegios profesionales a fin que asistan y se involucren más en el desarrollo del congreso. No hay que olvidar que es la única herramienta de lucha de nuestro pueblo”, habló Ruiz.

De otro lado, dio a conocer que la CITE a nivel nacional está dando a conocer el acatamiento de un paro de 72 horas, programado para los días 4,5 y 6 de setiembre, a fin que la PCM cumpla con los acuerdos planteados y la exigencia presupuestal.