Se ha decretado el alza del sueldo mínimo vital en el país. Al respecto el sub secretario general de la CGTP y secretario de organización del Sitramun Maynas, Eduardo Vásquez Vásquez, mencionó que esta alza está dentro de los pedidos que tenía la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP.

Se fijaba en 930 y ha sido incrementado en 1,025. “O sea 95 soles más. Eso obviamente sigue siendo poco respecto a una canasta familiar, no alcanza para mantener una familia”, comentó el mencionado sindicalista iquiteño de amplia experiencia gremial.

Indicó que por un lado está la crítica de los empresarios frente a esta alza. "Son los más afectados, nos dicen. Uy si sube esto voy a tener que botar gente porque no voy a tener cómo voy a pagar. Pero, si vemos bien este aumento no es tan exorbitante".

Eduardo Vásquez, argumenta que permite al trabajador tener mayor capacidad, mayor demanda en productos. Las empresas grandes no tienen problemas, han tenido sobre ganancias de acuerdo al modelo. Puede sí que va haber algún problema en empresas menores, que tienen me mejorar su calidad, sus servicios, y creo que tienen que potenciar su capacidad de trabajo”.

Para su análisis si se maneja bien este aumento, va significar mayor demanda, mayor inversión, mayor crecimiento en la economía, porque al haber mayor demanda, tiene que haber mayor producción. Esto tiene que ir acompañado de una inversión del gobierno nacional.

“Tiene que haber inversión. Cuántos sectores agroindustriales hay. Acá nomás en Loreto, en San Martín, con cacao, hay un montón de cosas donde se tiene que invertir, invertir e invertir, para generar desarrollo, que genere empleo y creo que va haber capacidad de las empresas de pagar”, sostuvo Gustavo Vásquez.

En su parecer muchas empresas se han acostumbrado a sobreutilidades mayores y que hay empresas golpeadas por la pandemia que sí van a sufrir y habría que ver mecanismos de incentivos, de alguna forma para no perjudicarlos.

“Hablo de inversión del Estado a las pequeñas empresas, a emprendedores que se sacan la mugre, que reinvierten en el país y no llevan su plata afuera. Se tiene que dar ese mecanismo, para que este incremento del sueldo mínimo tenga sustento. El incremento no debe ser solo con maquinita generando inflación”, acentuó.

Consideró además que el gobierno nacional debe empezar a cobrar a las empresas grandes que deben a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. “Ya las mineras están pagando, pero parece que la Telefónica no paga su deuda a la SUNAT, Lan no paga su deuda a la SUNAT. Ahí el gobierno debería ser más enérgico, también.

