“El SIS no cubre pago a personal que brinda servicios”

Declaró el médico Arturo Raúl Zavaleta Calderón, gerente de la macro región oriente del Seguro Integral de Salud.

Desembolsos son para medicamentos, insumos y todo lo necesario para una atención continua a los pacientes.

Al funcionario del SIS en Loreto se le ubicó para conseguir una mejor explicación, respecto al por qué los pacientes del hospital regional cubiertos por el SIS, ubicados en el cuarto turno de hemodiálisis, no están recibiendo sus diálisis desde el sábado pasado.

“Con respecto al servicio de hemodiálisis que brinda el Seguro Integral de Salud (SIS), desde hace tiempo el hospital regional implementó un tema adicional por la demanda que se viene incrementando, por el aumento de pacientes con insuficiencia renal crónica que está dentro de la cobertura del SIS, y que se cubre financieramente a través del Fondo Intangible Solidario de Salud- FISSAL.

Este año el Fissal ha transferido al hospital regional 2´725,985 soles para medicamentos e insumos necesarios para la atención de esos pacientes. En lo que corresponde a la necesidad de personal para cubrir los turnos; esa es una gestión que las ejecutoras tienen que realizar ante otras instancias porque es otra fuente de financiamiento.

El seguro integral de salud no cubre el pago de personal, cubre medicamentos, insumos, materiales necesarios para la una atención continua de pacientes. Ahora bien, existe dentro del marco normativo del SIS la posibilidad que los hospitales puedan contratar servicios por terceros hasta cierto tope siempre y cuando se abastezcan al 100% o se re-abastezcan de los insumos y medicamentos necesarios. Quizá el hospital regional, yo no tengo esa información, no puede tener recursos adicionales para contratar a profesionales.

Dicho sea de paso, ya está en convenio con el hospital y FISSAL para que ese nosocomio pueda dentro de los recursos que cuenta, contratar a personal bajo modalidad CAS para implementar el servicio de diálisis peritoneal. Eso en mejora de la capacidad de servicios críticos que brinda el hospital. El Fissal se ha comprometido a hacer una remesa adicional para ello a fin que cuenten con insumos y medicamentos para ese tipo de procedimiento”, ilustró el gerente Zavaleta Calderón.

ATENCIÓN CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS, SIS CONVOCA PARA BRINDAR SERVICIO.

Lo que se pudo conocer a través de la adjudicación simplificada 02-SIS-FISSAL, tercera convocatoria derivada del concurso público 001-208, para la contratación del servicio de atención ambulatoria del asegurado SIS con insuficiencia renal crónica en Hemodiálisis, a lo que pueden acceder a través del portal SEACE, presentación de ofertas 4 de setiembre.

El hecho que la demanda de pacientes con insuficiencia renal crónica quienes llegan desde varios puntos de la región haya incrementado; da lugar a implementar otras estrategias porque ya el hospital regional no tiene capacidad de atender a todos. La única solución es que el paciente sea referido hasta donde se cuente con el servicio y eso es en Lima.

“Se ha visto desde el Fissal, luego de evaluar la situación en el hospital regional, la necesidad de contar con más cupos para el servicio de hemodiálisis. El Fissal ha lanzado la convocatoria para la selección de proveedores privados. Tienen la oportunidad de presentar ofertas hasta el 4 de setiembre que será la apertura de las propuestas en la ciudad de Lima”, concluyó Zavaleta.