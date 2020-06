“El señor Abanto estaría digitado por algunos empresarios?

Expresó Manuel Coronado, en torno a lo ocurrido con Manuel Abanto.

No se guardaron nada. Después de décadas se conoció de un cruce áspero de palabras entre ambos dirigentes conocidos por siempre haber caminado juntos en la CGTP y Construcción Civil.

“Nosotros tenemos un acuerdo nacional y éste se distribuye de manera orgánica a diversas regiones del país. Yo no soy solo secretario general de organización de la CGTP Loreto, sino de toda la CGTP del país.

Ese acuerdo orgánico se transmitió a la CGTP Loreto y ellos tomaron su acuerdo entre los sindicatos. Yo no les puedo imponer si se movilizan o no. Acá tienen sus problemas de pandemia, con una serie de muertos y tomaron el acuerdo de no movilizarse.

No es que nosotros direccionemos una reunión ¿Qué es lo que le preocupa a la CGTP desde la dirección nacional? El presupuesto general de la república para que no sea una copia y pega del año pasado. Y la reactivación económica de la región que va a hacer el gobernador. Eso golpea a los trabajadores de la reactivación, claro que sí.

La reunión con el gobernador se coordinó con el compañero David Cachique, donde estuvieron tres dirigentes, más mi persona. Y ahí se planteó esta reunión (la de ayer) con dirigentes sindicales. Acá hay una secretaría y hay que respetar la institucionalidad orgánica. Que haya un orden y no haya indisciplina que a veces genera otros por tomar posiciones solos”, respondió Coronado.

Manuel Abanto señala que cuando lo buscaron para ver el tema de la Hidrovía, usted respondió que no tenía tiempo de ir al congreso a luchar y tumbarla ¿es así?

-Eso es falso. Todo tiene que pasar por un acuerdo orgánico de la CGTP Loreto. No porque al señor se le ocurre yo voy hacer esto o digitado por algunos empresarios, va a hacer una cosa por sí solo. Acá debe haber acuerdos orgánicos.

¿Quién digita a Manuel Abanto?

-Él tendría que decirlo. Él fue a la capital con otras personas quienes gestionaron el tema de la hidrovía, esto sin pasar por un acuerdo regional. No fue como él dice. Siempre he apoyado a la clase trabajadora, por eso las bases me respetan.

¿Pero parece que su base no lo respeta porque salió a protestar el último 23 de junio, como dice Abanto?

-No, no. Ese es un sindicato de construcción civil. Yo tengo la base regional. Construcción acá son varios, Iquitos, Belén, San Juan, que una base tenga diferencia conmigo no significa que todo el sindicato tenga irrespeto. Hay instancias.

O sea, no porque yo me acalore en este instante voy a salir a hablar cualquier cosa que no se ajusta a la verdad. Yo soy representante de la CGTP a nivel regional, cuando vengo me reúno con las bases. La dirigencia tomará medidas disciplinarias respecto a todas estas cosas. Le hemos llamado la atención a Manuel Abanto, para que esto no se vuelva a repetir por un tema de disciplina que debe prevalecer.