Rita Ruck, participó en marcha de la tarde de ayer.

El Frente Patriótico de Loreto, si bien está agonizante, todavía no está muerto y depende de los ciudadanos de Loreto que quieran darle oxígeno para que siga viviendo en defensa de los sagrados intereses de la Amazonía.

Muchos pensaban que no asistirían más que unos cuantos políticos ansiosos de votos a la marcha en contra de la corrupción, convocada por el FPL para ayer en horas de la tarde. Sin embargo, poco a poco fueron haciendo su aparición gremios independientes como el Colegio de Ingenieros, del Consejo de Colegios profesionales, Colegio de Periodistas, etc. etc. Y como no, también candidatos y simpatizantes de los principales movimientos políticos que participarán en las próximas elecciones.

Y es que lo que acontece en el Perú es grave, por ello siempre se reclama unidad en las protestas para que el Oriente también sume como una región opositora a todos esos hechos luctuosos y vergonzosos. Sin embargo, a diferencia de otras regiones, el Oriente no ha sido registrado como un desborde (en el mejor sentido de la palabra) popular de protesta por los hechos de corrupción.

En la marcha en horas de la tarde, se pudo entrevistar a la Abog. Rita Ruck. “El pueblo peruano está levantando la voz ante los graves hechos de corrupción demostrados a través de los audios que ahora todos conocemos. En ese contexto es oportuno que las autoridades judiciales enquistadas en el poder ya sean cambiadas de inmediato.

Por eso es que muchos ciudadanos opinan que para alcanzar justicia hay que tener dinero. Hay jueces probos y trabajadores judiciales también, pero hay otros que no lo son y a ese grupo de malos magistrados se les debe cambiar de inmediato”, opinó Ruck.

Finalmente, se pudo conversar con el profesor Eloy Pizango, quien observaba pasar la movilización a la altura del colegio San Agustín, debido a que tiene un problema en la columna, que le impide caminar mucho.

“Habría sido mejor salir todos juntos en una gran movilización, pero qué podemos hacer si la CGTP lo decidió así. En buena hora que también salieron en la mañana, el objetivo es hacer notar el profundo rechazo que todos los peruanos sentimos frente a la corrupción reportada desde el poder judicial.

Ahora habrá que estar muy atentos a los fallos que se vienen desde el poder judicial de Loreto, para ver si acá los jueces están actuando de manera transparente, profesional e independiente y no manipulados por alguien”, concluyó.