Expresó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dr. Carlos Del Piélago Cárdenas, en la celebración por el 116 aniversario de la CSJL.

Lo dijo en su discurso de orden frente a los invitados por la fecha especial y para todos los que seguían la ceremonia por el 116 aniversario de creación.



“Impartir justicia es un deber sagrado que debemos saber cumplir todos aquellos que estamos en la corte superior de justicia. El pueblo clama por justicia y por hacer respetar los derechos, pero esta labor es transversal, no sólo incumbe al sistema de justicia integrado por la corte, el ministerio público, Defensoría Pública, policía nacional, Colegio de Abogados; sino por todas las autoridades, quienes desde su particular puesto de trabajo, deben contribuir permanentemente a que en la región, como en el país, prime una sociedad justa, libre y democrática que permita el real desarrollo de nuestros pueblos para tener una nación soberana.

Celebrar 116 años de creación es un orgullo. Somos una corte que tiene historia, que viene trabajando día a día de manera esforzada por resolver los conflictos que se presentan en nuestra sociedad y que cada vez son más.

Pero no lo podemos hacer solos, tenemos que trabajar todo en conjunto porque no solamente es el aspecto material, sino el aspecto espiritual para levantar, para cambiar morales y costumbres, prácticas que se han venido asentando en nuestra sociedad dejando los valores por los cuales nos debemos de regir.

El trabajo es arduo, se requiere de mujeres y hombres de bien, dispuestos a dar lo mejor de sí. Al mirar a todos, estoy seguro que contamos precisamente con un equipo poderoso en favor de la nación y la región.

El periodo para el que fui elegido va alcanzando su final. La finalidad del trabajo es mejorar el sistema y en eso hemos venido trabajando, aunque a veces ha habido algunas incomprensiones. Uno de los temas básicos, esenciales, se ha logrado y es la paridad de género. Las mujeres en esta corte son esenciales para la impartición de justicia. Los varones tenemos competencia sana y positiva, no desleal” expresó el presidente para luego hacer un resumen de las gestiones desarrolladas en los casi dos años y los logros alcanzados.

Al finalizar su discurso, agradeció la presencia del futuro gobernador de Loreto Dr. René Chávez. “La razón de estar aquí es para comprometer a todos los presentes a trabajar juntos por el Perú, por Loreto, contribuir al desarrollo del país.

Al gobernador regional electo Dr. René Chávez Silvano, espero que pueda contribuir a la mejoría de la región para beneficio de todos y apoyo a la justicia. Coordinar acciones entre todos nosotros, desde diferentes puntos de nuestra labor, todos tenemos una misión común y esa misión se llama Perú y acá Loreto” concluyó diciendo el presidente de la CSJL.