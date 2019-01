Expresó Otoniel Shajiam, del pueblo Awajún-Manseriche, donde se ubica la comunidad “Santa Rosa”.

Comunidad indígena que hace poco se vio afectada con el derrame petrolero, por lo que incluso llegó una comisión de alto nivel hace días. Se firmó acuerdos que hasta la fecha no se han concretado, por lo que ahora vienen señalando que darán 3 días de plazo para que el Estado se pronuncie, de lo contrario tomarían la Estación cinco.

“El pueblo Awajún es uno solo, no estamos divididos, eso debe saber bien el gobierno”, dijo de entrada Otoniel Shajiam, presidente de las rondas de pueblos indígenas distrital, comunidad “Santa Rosa” donde se generó el derrame.

“Ahí el derrame de 17 kilómetros fue por la antigüedad del oleoducto que se rompió, no por la mano del hombre. Después esos 17 kilómetros se han regado a 70 kilómetros generando un tremendo impacto de contaminación en la zona.

Al gobierno se le pidió que intervenga, entró la empresa “Lamor” para que haga barrera de contención, pero ese reguero de petróleo no respeta nada y lo arrastra. El premier llegó a la comunidad para ver la situación en la zona, se prometió muchas cosas y hasta ahora no hay nada, absolutamente nada. Pensamos quizá el gobierno regional está tomando acciones, llegamos acá y tampoco no hay nada.

Desde el jueves todas las autoridades del pueblo Awajún están firmando un pronunciamiento, señalando que si no hay atención ante lo prometido, se tomarán acciones (toma de Estación cinco). Ya hemos avisado con tiempo y no actúen cuando ya sea tarde. Hemos comunicado al gobierno regional y no nos dan importancia, yo no soy un niño o un mendigo para estar rogando. En Lima hay un aniego y van 7 ministros, acá son kilómetros contaminados, viene el premier promete y no cumple, eso no es correcto”, mencionó Otoniel Shajiam.