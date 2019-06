“El proyecto Hidrovía Amazónica es inviable”

Expresan las federaciones indígenas y ORPIO

Declaración lo dieron luego de reunirse con representantes del Ministerio de Transportes

Quitaron el respaldo al proyecto Hidrovía Amazónica y la declararon inviable, los representantes de las federaciones y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente- ORPIO, luego de sostener una reunión con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Opinaron que los vacíos e ineficiencias del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Hidrovía pone en peligro la vida de las comunidades que habitan en la cuenca del Amazonas, Ucayali, Marañón y Huallaga. “Es evidente que el estudio de impacto ambiental de la Hidrovía está mal hecho”, respondió Jorge Pérez, presidente de ORPIO a los representantes del MTC.

En el EIA no se ha logrado demostrar si el dragado afectaría o no a la migración reproductiva de los peces (mijano). Esta grave ausencia de información pone en claro la profunda falta de arraigo científico y describe la inevitable catástrofe de la matriz alimentaria de más de 1 millón de personas.

Dentro de esta población por supuesto que está la ciudad de Iquitos y todas las ciudades y pueblos de Loreto, porque la canasta familiar fundamentalmente está conformada por la exquisita diversidad ictiológica.

ORPIO cuestiona que tampoco se menciona cómo será el dragado de los bancos de arena identificados y su mantenimiento a través de dragado permanente por un período de 17 años.

El estudio no dice si la modificación del lecho de los ríos causaría o no desbordes, sequía de los humedales como por ejemplo en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, entre otros impactos.

“ORPIO no podrá ser jamás cómplice de daño alguno contra la vida y el medio ambiente que abriga a nuestros hermanos indígenas y conciudadanos”, declaró el Apu Pérez. (Diana López M.)