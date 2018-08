Declaró el Ing. Moisés Panduro, gerente general del gobierno regional de Loreto.

Mientras que el gobernador señala que no pueden avanzar trabajos por impase con la municipalidad de Maynas.

Ayer el gerente general habló sobre la coyuntura que se viene dando entre el gorel y la municipalidad de Maynas en el marco del asfaltado de calles.

“Nos han cambiado el convenio, el convenio que el Gorel ha emitido no habla de calles específicas en el sentido de las 29 calles que ha puesto Maynas. Tenemos un expediente técnico, el proyecto está acá, pero nos ha enviado otro convenio que no ha sido respondido por nosotros y lo han aprobado los regidores de Maynas.

Han cambiado las calles que ya hemos priorizado nosotros y de acuerdo a nuestra disponibilidad presupuestal (¿acaso no existe un contrato firmado con cláusulas para pagos, etc.? Antes de ese contrato se supone ya tienen certificación presupuestal) vamos a continuar en calle Tacna, Putumayo. Calle Aguirre, Calle Libertad cerca al Hospital Apoyo Iquitos. Garcilaso de la Vega, lugares donde hay intenso tráfico vehicular.

La municipalidad de Maynas no está poniendo ni un gramo de arena, ni asfalto, ni galón de petróleo, ni recursos humanos, técnicos, máquinas y nada, todo lo hace el gobierno regional”, habló Panduro Coral.

¿El asfalto ya está acá o lo van a traer por partes, qué hay de la calidad, se habla de una pulgada de espesor?

-Primero se hace una limpieza total de la vía a reasfaltar, luego el bacheo que consiste en cerrar las partes de calles partidas o con ondas. Posteriormente se pone la primera capa y luego el asfalto mucho más sólido y otra capa que lo hace la máquina esparcidora, son tres capas que se ponen no es una pulgada. El que diga eso, es un absurdo.

Los insumos están ingresando conformes lo señala el proceso; sin embargo, el proveedor del asfalto tiene un retraso en la entrega y por eso nosotros estamos aplicando una penalidad y esa penalidad se va a reducir cuando se pague el monto. (F=0.40 para plazos menores o iguales a 60 días-penalidad diaria que ya deberían estar aplicando).

No hemos pagado nada todavía, entonces no entiendo por qué hay gente que da brincos cuándo el suelo está parejo.

(Da brincos porque a la empresa que le han dado la buena pro ya tenía antecedentes en el gobierno de Vásquez Valera. Además, porque es dinero público del pueblo de Loreto y no privado).